Не лише отримав російський паспорт, а й змінив професію: чим Андрій Доманський займається в РФ

У мережі з’явилася свіжа інформація про колишнього українського телеведучого

Андрій Доманський — відомий телеведучий, який багато років працював на телеканалі "Інтер" та виявляв антиукраїнські погляди. Як з’ясувалося, тепер він офіційно громадянин Росії і повністю змінив вид діяльності, більше не працюючи на телебаченні.

Про це повідомив у своєму Facebook журналіст "Радіо Свобода" та проекту "Схеми" Георгій Шабаєв. За його даними, Андрій Доманський отримав російський паспорт 17 грудня 2022 року у головному управлінні МВС РФ у Санкт-Петербурзі. Через кілька місяців він влаштувався працювати програмістом в один із підрозділів російського Совкомбанку.

Андрій Доманський та Катя Осадча на початку кар’єри. Фото: відкриті джерела

Також журналіст повідомив, що в Росії колишній український телеведучий не бідує. Про це свідчить його сімейний відпочинок в ОАЕ, який коштував йому 5 тисяч доларів (майже півмільйона російських рублів).

Андрій Доманський, без перебільшення, один із найвідоміших українських телеведучих. Але чи він відмовився від українського громадянства після переїзду в РФ? Чи в Європу не так зручно буде подорожувати? написав Георгій Шабаєв

Андрій Доманський відпочивав у розкішному готелі в ОАЕ. Фото: https://www.facebook.com/george.shabaev

Зазначимо, що найбільше в Україні Доманський оскандалився в ефірі телеканалу "Інтер", де виступав проти декомунізації. Крім того, Доманський – колишній чоловік телеведучої Лідії Таран, яка разом із дочкою від нього виїхала до Франції під час війни в Україні.

Андрій Доманський. Фото: скріншот із відео

