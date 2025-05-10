"Привоз" ошеломил: в Одессе продают "золотую" черешню (фото)

Один из пользователей даже поделился своим опытом

На легендарном одесском рынке "Привоз" появилась первая в этом сезоне черешня — и сразу стала настоящей сенсацией. За килограмм сочной ягоды просят рекордные 1 900 гривен, что вызвало волну удивления не только среди покупателей, но и в соцсетях.

Об этом сообщили в одном из местных пабликов. Еще в начале весны стоимость черешни была вдвое ниже – около 1 000 грн за килограмм.

Украинцы в соцсетях не сдерживают эмоций: комментарии варьируются от саркастических — "Пусть едят ее сами" или "Головой ударились?" — к рассудительно-практичным. Многие призывают просто подождать, ведь уже через несколько недель, в июне, в Украину придет настоящий сезон черешни. Тогда и выбор будет шире, и вкус слаще, и цена гораздо приятнее. Один из пользователей даже поделился опытом: пробовал уже нынешнюю ягоду — "по вкусу, как трава", мол, ждать есть смысл.

Так, в соцсетях сложилась почти народная мудрость: настоящая вкусняшка — та, которая появляется в свой сезон, созревает под солнцем, и не стоит, как золото. Украинцы не спешат гнаться за первыми ягодами, но выбирают практичность, терпение и… соседские огороды в июне.

Ранее Телеграф сообщал, что сезон клубники постепенно стартует, и первые партии любимой ягоды уже можно увидеть на полках супермаркетов. Несмотря на начало мая, цены пока остаются высокими, однако стоит обращать внимание на магазины — стоимость в разных торговых сетях может существенно отличаться.