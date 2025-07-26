Мелитополь без черешни: оккупанты уничтожили 100-летние сады, спасавшие от болезней (фото, видео)

Сады, заложенные еще в 1887 году, вырубили

В оккупированном Россией Мелитополе проблемы с коммуникациями и не только. Российские оккупанты уничтожили гордость города и историческую локацию, которую помнят поколения мелитопольцев — сады Корвацкого (другое название — сады Филибера).

Этот сад был заложен еще в конце XIX века. Вместо уютной зеленой зоны возле многоэтажек теперь — выжженное поле, а продавцов с уличного рынка, который был рядом, вытеснили в другое место. Официальное объяснение — соображения санитарной безопасности.

Территорию садов распахали техникой

На месте сада будет строительство

Вместо садов – пустота

Правда, горожане говорят — здесь будут возводить жилье для "новых мелитопольцев", завезенных из России. Об официальных планах на пустой участок оккупационные власти молчат. В городе ходят слухи, что на месте садов построят жилье для российских врачей, которых будут завозить для работы в новых строящихся больницах на территориях других уничтоженных зеленых зон. О намерениях расширить Мелитополь уже заявляли официально, есть даже план, утвержденный так называемым Минстроем Запорожской области. Срубленные черешни из бывшего сада оккупанты оперативно вывозят, чтобы местные жители не использовали их на дрова.

Проект расширения Мелитополя

Чем особенны черешневые сады и как Мелитополь стал черешневым сердцем Украины

Мелитополь считался черешневой столицей Украины. До полномасштабного вторжения здесь выращивали 60% черешни Украины. Однако она не всегда являлась визитной карточкой региона. Ее появление в Мелитополе – результат стечения удивительных обстоятельств и решений двух людей: врача-народника Андрея Корвацкого и мецената Луи Анри Филибера.

Так выглядели сады еще несколько мест назад

Сады Корвацкого – черешневый сад в Мелитополе, заложенный в 1887 году земским врачом Андреем Корвацким на землях местного землевладельца Луи Анри Филибера. Здесь выращивали не менее 20 сортов черешни, мелитопольцы ходили сюда на свидание или просто на прогулки — когда черешня цвела, сад наполнялся невероятными ароматами. Теперь этого не будет.

Сады Корвацкого (Филибера) до полномасштабного вторжения

Еще 150 лет назад мелитопольская земля была истощенной степью с морозными зимами, летней жарой, ветрами, песками и отсутствием питьевой воды. Именно сюда, на "маленькую Сахару", ссылали неблагонадежных интеллигентов. Люди болели, особенно цингой.

Корвацкий, исключенный из Петербургской медицинской академии за участие в народническом движении, выучился в Германии на хирурга и агронома. В Мелитополе он стал земским врачом и доказал, что плохая вода и недостаток витаминов – причина массовых болезней. Благодаря его усилиям появились артезианские скважины, а затем и первые сады.

Именно Филибер завез в Мелитополь саженцы черешни, а Корвацкий исследовал, как эти деревья могут спасать людей от авитаминоза. Так край, обреченный на пыль и жару, постепенно превратился в "черешневую столицу Украины".

Россия не только уничтожает исторические места и достопримечательности. Именно в Мелитополе оккупанты в 2023 году похитили бывшую журналистку Ирину Левченко. За это время не удалось добиться ни ее увольнения, ни даже официального ответа со стороны России, где именно содержат Ирину и на каких основаниях. До полномасштабного вторжения она сотрудничала с "Телеграфом", писала материалы об острых социальных проблемах и освещала истории людей.

Ранее "Телеграф" показывал, во что Россия превратила известный город-курорт Бердянск. Этот город тоже планируют масштабно перестроить, перенеся вокзал и снося дома.