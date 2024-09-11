За жвачку в этой стране вас могут даже избить: где и почему вы никогда не встретите бабл-гам

Тайна запрета жвачки в Сингапуре

У разных стран есть интересные запреты, и часто они кажутся странными. Например, мы рассказывали, почему в Венеции вы можете получить штраф за сиденье на земле. Теперь расскажем о том, почему следует быть осторожными, планируя путешествие в Сингапур.

Сингапур – город контрастов, где современные технологии сочетаются с давними традициями. Одним из самых необычных законов этой страны является запрет на жевательную резинку. Детальнее рассказываем вместе с traveloffpath.com.

Почему в Сингапуре не любят жвачку?

Этот закон был введен в 1992 году по инициативе Ли Куан Ю, основателя современного Сингапура. Его цель была проста – сохранить чистоту и порядок в городе. Ведь жвачка часто становилась причиной засорения и поломки эскалаторов.

Хотя технически жевать резинку не запрещено, ее продажа и ввоз строго наказываются. Туристы могут ввезти лишь небольшое количество жвачки для личного использования. Поэтому, если у вас больше двух упаковок — вас даже могут обвинить в контрабанде. Кроме строгих штрафов, были также случаи избиения за жвачку.

Поэтому, планируя путешествие в Сингапур, жвачку лучше оставить дома. Также мы говорили, почему в Египте не стоит пить воду из-под крана.