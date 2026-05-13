Не только ягоды и горох: какие заготовки делают опытные хозяйки "про запас"

Марина Ищенко
Заморозка сэкономит ваш бюджет Новость обновлена 13 мая 2026, 09:35
Это можно как купить так и выращивать у себя на огороде

Замораживание продуктов остается наиболее эффективным способом сохранения витаминов и экономии бюджета в условиях сезонных колебаний цен. В Украине сохраняется тенденция к формированию домашних запасов овощей, ягод и зелени, что позволяет сократить расходы на продукты в зимний период на 30–50%.

"Телеграф" расскажет, какие продукты украинцы чаще всего замораживают "про запас". В перечень вошли 4 вида.

Самые популярные продукты для заморозки

  • Овощи: Сладкий перец (нарезанный или целый для фарширования), брокколи, цветная капуста и кабачки. Популярностью также пользуется спаржевая фасоль и зеленый горошек.
  • Ягоды: клубника, малина, смородина, голубика и вишня (преимущественно без косточек). Это основная группа товаров, цена на которые вне сезона растет в несколько раз.
  • Зелень: Укроп, петрушка, шпинат и зеленый лук. Их замораживают как пучками, так и в измельченном виде в формах для льда с добавлением воды или растительного масла.
  • Грибы: Преимущественно лесные грибы (после отваривания) или шампиньоны (свежими).

Почему это будет актуально в 2026 году

По прогнозам экспертов, в текущем году ожидается рост стоимости продукции из-за весенних заморозков, которые повредили урожай ранней клубники и косточковых в центральных регионах Украины. Кроме того, замораживание позволяет избежать покупки импортных овощей зимой, обычно имеющих более низкую ценность.

