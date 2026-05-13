Не лише ягоди і горох: які заготовки роблять досвідчені господині "про запас"

Це можна, як купити так і вирощувати у себе на городі

Заморожування продуктів залишається найбільш ефективним способом збереження вітамінів та економії бюджету в умовах сезонних коливань цін. В Україні також зберігається тенденція до формування домашніх запасів овочів, ягід та зелені, що дозволяє скоротити витрати на продукти в зимовий період на 30–50%.

"Телеграф" розповість, які продукти українці найчастіше заморожують "про запас". До переліку увійшло 4 види.

Найпопулярніші продукти для заморозки

Овочі: Солодкий перець (нарізаний або цілий для фарширування), броколі, цвітна капуста та кабачки. Популярністю також користується спаржева квасоля та зелений горошок.

Ягоди: Полуниця, малина, смородина, лохина та вишня (переважно без кісточок). Це основна група товарів, ціна на які поза сезоном зростає в кілька разів.

Зелень: Кріп, петрушка, шпинат та зелена цибуля. Їх заморожують як пучками, так і в подрібненому вигляді у формах для льоду з додаванням води або олії.

Гриби: Переважно лісові гриби (після відварювання) або печериці (свіжими).

Чому це буде актуально у 2026 році

За прогнозами експертів, у поточному році очікується зростання вартості продукції через весняні заморозки, які пошкодили врожай ранньої полуниці та кісточкових у центральних регіонах України. Крім того, заморожування дозволяє уникнути купівлі імпортних овочів взимку, які зазвичай мають нижчу цінність.

