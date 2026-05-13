Рус

Не лише ягоди і горох: які заготовки роблять досвідчені господині "про запас"

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Заморозка зекономить ваш бюджет Новина оновлена 13 травня 2026, 09:35
Заморозка зекономить ваш бюджет. Фото Колаж "Телеграф"

Це можна, як купити так і вирощувати у себе на городі

Заморожування продуктів залишається найбільш ефективним способом збереження вітамінів та економії бюджету в умовах сезонних коливань цін. В Україні також зберігається тенденція до формування домашніх запасів овочів, ягід та зелені, що дозволяє скоротити витрати на продукти в зимовий період на 30–50%.

"Телеграф" розповість, які продукти українці найчастіше заморожують "про запас". До переліку увійшло 4 види.

Найпопулярніші продукти для заморозки

  • Овочі: Солодкий перець (нарізаний або цілий для фарширування), броколі, цвітна капуста та кабачки. Популярністю також користується спаржева квасоля та зелений горошок.
Перець, броколі та цвітна капуста для заморозки
Овочі для заморозки. Фото - Штучний інтелект
  • Ягоди: Полуниця, малина, смородина, лохина та вишня (переважно без кісточок). Це основна група товарів, ціна на які поза сезоном зростає в кілька разів.
Полуниця, малина, лохина підійдуть для заморозки
Заморозка ягод. Фото - Штучний інтелект
  • Зелень: Кріп, петрушка, шпинат та зелена цибуля. Їх заморожують як пучками, так і в подрібненому вигляді у формах для льоду з додаванням води або олії.
Кріп, петрушку, шпинат та зелену цибулю заморожують на зиму
Зелень для заморозки на зиму. Фото - Штучний інтелект
  • Гриби: Переважно лісові гриби (після відварювання) або печериці (свіжими).

Чому це буде актуально у 2026 році

За прогнозами експертів, у поточному році очікується зростання вартості продукції через весняні заморозки, які пошкодили врожай ранньої полуниці та кісточкових у центральних регіонах України. Крім того, заморожування дозволяє уникнути купівлі імпортних овочів взимку, які зазвичай мають нижчу цінність.

Раніше "Телеграф" писав, як не переплутати очерет і рогіз.

Теги:
#Овочі #Ягоди #Гриби #Морозилка #Замороження