Не лише ягоди і горох: які заготовки роблять досвідчені господині "про запас"
Це можна, як купити так і вирощувати у себе на городі
Заморожування продуктів залишається найбільш ефективним способом збереження вітамінів та економії бюджету в умовах сезонних коливань цін. В Україні також зберігається тенденція до формування домашніх запасів овочів, ягід та зелені, що дозволяє скоротити витрати на продукти в зимовий період на 30–50%.
"Телеграф" розповість, які продукти українці найчастіше заморожують "про запас". До переліку увійшло 4 види.
Найпопулярніші продукти для заморозки
- Овочі: Солодкий перець (нарізаний або цілий для фарширування), броколі, цвітна капуста та кабачки. Популярністю також користується спаржева квасоля та зелений горошок.
- Ягоди: Полуниця, малина, смородина, лохина та вишня (переважно без кісточок). Це основна група товарів, ціна на які поза сезоном зростає в кілька разів.
- Зелень: Кріп, петрушка, шпинат та зелена цибуля. Їх заморожують як пучками, так і в подрібненому вигляді у формах для льоду з додаванням води або олії.
- Гриби: Переважно лісові гриби (після відварювання) або печериці (свіжими).
Чому це буде актуально у 2026 році
За прогнозами експертів, у поточному році очікується зростання вартості продукції через весняні заморозки, які пошкодили врожай ранньої полуниці та кісточкових у центральних регіонах України. Крім того, заморожування дозволяє уникнути купівлі імпортних овочів взимку, які зазвичай мають нижчу цінність.
