Камыш и рогоз: как не перепутать этих "близнецов"

Они действительно разные, и сходство между ними можно заметить разве что по форме листьев

У водоемов мы часто видим растения, которые кажутся одинаковыми, но на самом деле принадлежат к разным видам — камыш и рогоз.

Камыш, несмотря на схожее название в быту, принадлежит к семейству осоковых. Его стебель плотнее, часто трехгранный или округлый, без полостей. Соцветие выглядит скромнее – в виде мелких колосков или зонтов, без пушистых "кистей". Есть еще камыш, принадлежащий к семейству злаковых. Этот вид как раз имеет большое пушистое соцветие, высокий полый стебель и узкие листья.

Еще одна распространенная путаница – это рогоз, который в народе также часто называют камышом. На самом же деле это совсем другое растение. Оно имеет темно-коричневое соцветие, покрытое мягким пухом и внешне напоминающее "сосиску на палочке". Стебель у него прямой и довольно толстый. В отличие от камыша, они внутри полые, а листья — широкие и расположены по спирали вдоль стебля.

Растения водно-болотных угодий. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Специалисты отмечают, что такие ошибки возникают из-за сходства растений в естественной среде, особенно возле водоемов, где они часто растут рядом. Однако с ботанической точки зрения это разные виды, которые отличаются как строением, так и происхождением.

