Цены на топливо вынуждают водителей заправлять авто маслом: можно ли так делать

Рост цен на дизель вынуждает выбирать альтернативные виды топлива

В мире и Украине растут цены на дизельное топливо. В Эстонии некоторые владельцы подержанных авто начали использовать растительное масло в качестве альтернативного топлива.

Реально ли заправлять масло вместо дизеля — мнение экспертов

"Телеграф" спросил экспертов, возможно ли это. Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок"Александр Сиренко говорит, что использовать растительное масло как горючее можно, только если автопроизводитель отметил такую опцию в паспорте авто.

Автомобильный эксперт, бизнес-консультант соучредитель и CEO Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отметил, что теоретически, "на древних дизелях может работать, но которые будут наследованы в долгосрочной перспективе для двигателя и топливной системы — неизвестно".

Для новых авто, которых большинство, вряд ли замена дизельного горючего на масло – это решение. К тому же, говорит эксперт, по оценкам специалистов отрасли, подсолнечное масло может стоить минимум 2 доллара за литр.

Ну может какое-то рапсовое самое дешевое берут для расчета, но я думаю скорее какие-то единичные случаи и фантазия журналистов, чем реальная тенденция, потому что нет никаких подтверждающих цифр или фактов, — оценил "лайфхак" Станислав Бучацкий

Что известно об использовании масла вместо дизеля в Европе

На фоне роста цен на дизельное топливо некоторые владельцы подержанных автомобилей в Эстонии снова начали использовать для заправки своих машин растительное масло, пишет Ärileht. Это происходит всякий раз, когда цены на топливо взлетают до высоких отметок.

Отмечается, что это делают не только эстонские водители, в сети можно найти видео с использованием подсолнечного масла вместо дизельного горючего со всего мира. Однако действительно, в Эстонии в последние недели некоторые водители заправляются маслом.

Это становится понятно, если посмотреть на цены. Стоимость литра дизельного горючего в Эстонии превышает два евро. В то же время, литр дешевого рапсового масла в магазине может стоить даже меньше одного евро.

Сколько стоит дизельное топливо и масло в Украине — получится ли сэкономить

Утром 15 апреля украинские АЗС обновили цены на дизельное топливо и бензин. Некоторые заправки подняли стоимость ГП. В среднем литр стоит 92,03 грн, пишет "Главком".

При этом пять литров подсолнечного масла можно купить по цене от 395 гривен. То есть один литр стоит 79 грн – на 13 грн меньше, чем дизельное топливо.

Цены на подсолнечное масло в Украине

В то же время, пять литров рапсового масла стоит 457 гривен. За литр выходит 91,40 грн. Если им заправляться вместо дизеля, сэкономить практически не удастся.

Цены на рапсовое масло в Украине.

Стоимость ДТ будет расти, поскольку европейские нефтеперерабатывающие заводы ориентированы на производство бензина.