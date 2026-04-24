Не пропустите! На какой скорости нужно ездить, чтобы экономить топливо

Частое и резкое торможение может увеличивать расходы

С поднятием цен на топливо многие украинцы ищут разные способы, как сэкономить. Однако не все знают, что есть наиболее экономичная скорость движения.

Об этом говорится в видео Нotline. По словам автора, стиль вождения играет большую роль в расходе топлива.

"Выбирайте наиболее оптимальную экономическую скорость. Обычно это до 90-100 км/ч", — говорит мужчина.

По его словам, автомобиль тратит меньше всего топлива при стабильной скорости 60-90 км/ч на более высокой передаче (наивысшей доступной). В это время обороты двигателя низкие. Движение в этом диапазоне обеспечивает баланс между низким сопротивлением воздуха и эффективной работой двигателя.

Кроме того, нужно следить за плавным ускорением, ведь частое резкое торможение повышает расход топлива. Однако своевременное переключение на более высокие передачи на механике снижает потребление. В то же время в городе со светофорами экономичнее всего ехать со скоростью 40-50 км/ч на 4-й или 5-й передаче.

"Старайтесь не пропускать зеленые светофоры, чтобы меньше тормозить и останавливаться", — добавляют в видео.

Заметим, что дизельные двигатели обычно более эффективны на более низких скоростях ближе к 70-80 км/ч.

