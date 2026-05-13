В честь мультперсонажа или святого? В Украине это редкое имя носят только шесть человек

Фото паспорта удивило Threads

В Threads набирает популярность тренд, где пользователи делятся редкими именами. Он начался с сообщения об имени Аполлинария, после чего к обсуждению присоединились сотни людей.

Особое внимание в комментариях привлек парень с именем Патрик. Он показал фотографию своего документа.

Часть пользователей сразу вспомнила известного персонажа мультсериала "Губка Боб Квадратные Брюки" — лучшего друга главного героя. В то же время другие подчеркнули, что это вполне традиционное имя, ассоциирующееся со Святым Патриком — покровителем Ирландии.

Что пишут в комментариях. Фото: Threads

По данным платформы "Рідні", в Украине зафиксировано только шесть носителей имени Патрик. Большинство из них проживает в западных регионах страны, еще один – в Днепропетровской области.

Сколько живет в Украине ребят с именем Патрик

Что означает имя Патрик

Имя Патрик происходит из латыни (Patricius) и означает "благородный" или "представитель высшего класса в Древнем Риме". Также его связывают со Святым Патриком, считающимся покровителем Ирландии, поэтому имя особенно распространено в Ирландии и англоязычных странах. Женская форма – Патрикия (Патриция).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о другом редком женском имени — в Украине его носят только 16 женщин.