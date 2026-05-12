Київ може накрити аномальна спека? Стало відомо, коли готувати плавки та сонцезахисні окуляри

Стовпчики термометра піднімуться

Погода у Києві змусить містян дістати сонцезахисні окуляри та легкий одяг. Після періоду дощів та прохолоди столицю може накрити хвиля тепла.

Такий прогноз дає модель Google DeepMind WeatherNext 2. Там вказано, що на мешканців та гостей столиці чекає різка зміна синоптичної ситуації.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Дощі та помірна прохолода — чого чекати найближчим часом

Друга декада травня не балуватиме стабільним сонцем. Як пише WeatherNext 2, починаючи з 12 травня, Київ опиниться у зоні впливу вологіших повітряних мас. Вдень стовпчики термометрів підніматимуться лише до +15°C… +19°C. У період з 12 по 17 травня очікується мінлива хмарність та періодичні дощі. Ночі залишаться доволі свіжими — від +8°C до +12°C.

Погода у Києві. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Поступове тепло

З 18 по 24 травня небо почне прояснюватися, а дощі відступлять. Це буде перехідний період, коли температура поступово зростатиме до комфортних +19°C… +24°C. Це ідеальний час для прогулянок, адже виснажливої спеки ще не буде, але потреба у верхньому одязі вдень остаточно зникне.

Найцікавіше розпочнеться в останній тиждень місяця. За даними прогнозу, з 25 травня до Києва завітає справжнє літо. Денна температура стабільно триматиметься у межах +25°C… +29°C. В окремі дні можливі стрибки температури до +30°C, що є аномально високим показником для кінця весни.

Що прогнозує Укргідрометцентр

За офіційними даними Укргідрометцентру, до 21 травня у Києві пануватиме помірне тепло з поступовим зростанням температури від +18°C до +26°C, хоча період із 13 по 17 травня супроводжуватиметься дощами. Починаючи з 18 травня, нічні показники піднімуться до комфортних +17°C, а сонячних годин побільшає. Проте справжній аномальний прогрів розпочнеться після 25 травня, коли за прогнозом WeatherNext 2 стовпчики термометрів впевнено перетнуть позначку +28°C… +30°C. Таке різке потепління фактично завершить весняний сезон, перетворивши кінець травня на повноцінне спекотне літо.

Раніше "Телеграф" писав, де в Україні скоро вдарять заморозки.