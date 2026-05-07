Деньги на ветер: 3 условия, без которых удобрения не работают

Удобряй-не удобряй, толку не будет, если не узнаешь это

Фрукты-овощи активно берут из земли массу полезных веществ, которые мы и пытаемся восполнить удобрениями. Многие даже высчитывают, сколько нужно внести в грунт, чтобы там было достаточно азота, кальция, калия, фосфора и т.д., и т.п. Но проблема может быть в другом, и если вы об этом не знаете, удобрения пойдут насмарку и не принесут ожидаемого эффекта.

Есть три основных условия, строгое соблюдение которых и принесет пользу, поможет растениям отдать полноценный урожай, даст огороднику возможность пищи и даже заработка.

Перед подкормками следует взрыхлить землю. Очень часто сверху на грунте образуется довольно плотная корка, преодолеть которую удобрения смогут только через некоторое время. И все это время корневая система растений будет голодать. Далее обязательно землю нужно пролить водой и все удобрения вносить во влажную почву. Вода — залог успеха, главное обязательное условие. Это как человек — без воды он проживет меньше, чем без еды. То есть сначала поливаем грунт, и только по влажной земле разбрасываем сухие удобрения и снова поливаем, чтобы их растворить. Если подкормки жидкие — их тоже вносят по влажному грунту, и так они разносятся по корням более эффективно и дальше. После полива и внесения подкормок крайне желательно замульчировать поверхность земли. Так мы экономим воду, снижаем количество испарений, продлеваем срок работы удобрений, создаем хорошую атмосферу для главных создателей плодородия — полезной микрофлоры.

Как правильно подкармливать сад и огород.

