Чем подкормить малину в мае, чтобы собирать ягоды ведрами: секрет большого урожая

Май — самое время, чтобы подкормить малинник. Ведь эта всеми любимая ягода — большая обжора, и на урожай можно рассчитывать только если все сделать вовремя и правильно.

Крупная ароматная ягода малины — это не просто хороший урожай, а масса времени, сил и средств. Современный агрофон не позволяет сидеть сложа руки: болезни, вредители, патогенная микрофлора не спят. Но есть действенный прием: если с самого начала сезона подкормить малинник, это даст ему сил, поднимет иммунитет и позволит получить знатное количество прекрасных ароматных ягод.

Чем подкормить малину в мае?

Давно опытные огородники заметили, если под малину положить это удобрение, а затем обильно и регулярно поливать — размеры ягоды увеличиваются просто на глазах, и общий объем урожая поднимется до 70%. Особенно если речь идет о ремонтантных сортах малины, которые плодоносят до заморозков.

Что это за подкормка? Компост или старый-старый перегной. На каждый куст требуется до 5 кг этой смеси, которая укладывается равномерным слоем. Причем это не только удобрение, но и мульча, которая в разы сокращает испарение влаги и не дает сорнякам разрастаться.

Важно: в компосте имеется комплекс полезных веществ природного происхождения, максимально органического, максимально естественного. Там есть и гумус, и микро-макроэлементы и полезная микрофлора.

Чем еще можно удобрить малинник?

Помимо компоста или вместе с ним можно использовать и другие проверенные подкормки.

Настой из сорных трав. Набираем в бочку любые сорные травы без корней, только зелень, заливаем водой, настаиваем неделю, затем по литру настоя на ведро воды и под каждый куст малины. Это универсальное удобрение, которое придется по вкусу и помидорам, и огурцам, и картофелю. Зола (особенно если у вас кислые почвы). Поллитровая банка на ведро воды, настаивать сутки, потом подливать под малину по литру на куст. Дрожжевая подкормка. Для этого потребуется чайная ложка сухих дрожжей и пять столовых ложек сахара на ведро воды. Спустя несколько часов, когда будет видна работа дрожжевых грибков, эта смесь готова к использованию: на литр потребуется 5 литров воды. Удобрения с гуматами. Отличная вещь во многих отношениях, ведь такая подкормка способствует защите от засухи и прочих стрессов, улучшает структуру почвы, поднимает урожайность, стимулирует развитие корневой системы.

Кстати, самым лучшим способом подкормки будет чередование различных смесей и удобрений , например, дней через 7-10.

Как правильно подкармливать малину.

