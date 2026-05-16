Почему кухню стоит обновить после 70 лет: дело не только в старой мебели

Марина Бондаренко
Почему кухня становится опасной для пожилых людей
Об этом можно заранее подумать, чтобы на пенсии было легче

После 70 лет привычные домашние помещения могут становиться менее удобными, и кухня часто оказывается одной из самых сложных зон в доме. Это место, где люди проводят много времени, но именно здесь чаще всего возникают бытовые проблемы.

Эксперты из "okdiario" отмечают, что кухня для пожилых людей должна быть максимально простой, безопасной и эргономичной. В частности, советуют отказаться от высоких шкафов, которые затрудняют доступ и могут приводить к падениям или излишним нагрузкам.

Более практичным решением считаются выдвижные системы хранения, которые облегчают доступ к вещам и уменьшают потребность тянуться вверх. Также удобны открытые полки, где самая необходимая посуда всегда под рукой.

Особое внимание следует уделить поверхностям – они должны быть гладкими, износостойкими и легкими в уходе. Это не только упрощает уборку, но и делает ежедневное пользование кухней более безопасным.

Специалисты также советуют избегать слишком выступающих ручек, которые могут стать причиной ударов, и выбирать материалы, которые не оставляют следов и легко очищаются. Все это помогает адаптировать кухню под возрастные потребности и сделать ее более комфортной для ежедневного использования.

Ремонт на кухне после 70 лет для удобства
Что нужно сменить на кухне после 70 лет. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

