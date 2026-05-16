Почему кухню стоит обновить после 70 лет: дело не только в старой мебели

Об этом можно заранее подумать, чтобы на пенсии было легче

После 70 лет привычные домашние помещения могут становиться менее удобными, и кухня часто оказывается одной из самых сложных зон в доме. Это место, где люди проводят много времени, но именно здесь чаще всего возникают бытовые проблемы.

Эксперты из "okdiario" отмечают, что кухня для пожилых людей должна быть максимально простой, безопасной и эргономичной. В частности, советуют отказаться от высоких шкафов, которые затрудняют доступ и могут приводить к падениям или излишним нагрузкам.

Более практичным решением считаются выдвижные системы хранения, которые облегчают доступ к вещам и уменьшают потребность тянуться вверх. Также удобны открытые полки, где самая необходимая посуда всегда под рукой.

Особое внимание следует уделить поверхностям – они должны быть гладкими, износостойкими и легкими в уходе. Это не только упрощает уборку, но и делает ежедневное пользование кухней более безопасным.

Специалисты также советуют избегать слишком выступающих ручек, которые могут стать причиной ударов, и выбирать материалы, которые не оставляют следов и легко очищаются. Все это помогает адаптировать кухню под возрастные потребности и сделать ее более комфортной для ежедневного использования.

Что нужно сменить на кухне после 70 лет.

