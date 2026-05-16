Чому кухню варто оновити після 70 років: справа не лише в старих меблях

Про це можна подумати заздалегідь, аби на пенсії було легше

Після 70 років звичні домашні простори можуть ставати менш зручними, і кухня часто є однією з найскладніших зон у будинку. Це місце, де люди проводять багато часу, але саме тут частіше виникають побутові проблеми.

Експерти з "okdiario" зазначають, що кухня для літніх людей має бути максимально простою, безпечною та ергономічною. Зокрема, радять відмовитися від високих шаф, які ускладнюють доступ і можуть призводити до падінь або зайвих навантажень.

Натомість більш практичним рішенням вважаються висувні системи зберігання, які полегшують доступ до речей і зменшують потребу тягнутися вгору. Також зручні відкриті полиці, де найнеобхідніший посуд завжди під рукою.

Окрему увагу варто приділити поверхням — вони мають бути гладкими, зносостійкими та легкими у догляді. Це не лише спрощує прибирання, а й робить щоденне користування кухнею безпечнішим.

Фахівці також радять уникати надто виступаючих ручок, які можуть стати причиною ударів, і обирати матеріали, що не залишають слідів і легко очищуються. Усе це допомагає адаптувати кухню під вікові потреби та зробити її комфортнішою для щоденного використання.

Що потрібно змінити на кухні після 70 років.

