"Ну прям голодные игры". Открытие популярного заведения в Каменском насмешило украинцев
Заведение будет работать ежедневно до 22:30
Открытие KFC в Каменском стало настоящим событием 15 мая. Люди с первых минут работы создали огромные очереди, что вызвало шутки в сети.
Как отмечают местные каналы, заведение появилось на бульваре Строителей, 37-Е (возле супермаркета "АТБ" и остановки "Диспетчерская"). Оно будет работать каждый день с 08:00 до 22:30.
Добавим, что ресторан занимает площадь более 300 квадратных метров и рассчитан на 82 посадочных места. Интерьер оформлен в современном стиле KFC с фирменными элементами бренда и большими панорамными окнами.
Первый день работы ознаменовался огромными очередями, которые продолжались почти до вечера. Такой ажиотаж обусловлен тем, что это первое KFC в Каменском. К слову даже McDonald’s в городе нет. Поэтому люди очень обрадовались появлению подобного заведения с фастфудом.
В комментариях украинцы уже шутят о голодных играх и людях с голодного края. Ведь очереди поражали своим масштабом. Люди писали:
- Страшно представить, если Мак откроют.
- Офигеть. Не зря я решил, что не нужно туда даже думать ехать сегодня.
- Дикари.
- Я вообще не вижу смысла ходить в первые 5 дней открытия, там будет просто давка. Ну и голодные игры.
- Картофель фри + понос в подарок.
- С голодного края.
