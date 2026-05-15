"Ну прям голодные игры". Открытие популярного заведения в Каменском насмешило украинцев

Татьяна Крутякова
KFC Новость обновлена 15 мая 2026, 22:11
KFC. Фото Коллаж, "Телеграф"

Заведение будет работать ежедневно до 22:30

Открытие KFC в Каменском стало настоящим событием 15 мая. Люди с первых минут работы создали огромные очереди, что вызвало шутки в сети.

Как отмечают местные каналы, заведение появилось на бульваре Строителей, 37-Е (возле супермаркета "АТБ" и остановки "Диспетчерская"). Оно будет работать каждый день с 08:00 до 22:30.

Добавим, что ресторан занимает площадь более 300 квадратных метров и рассчитан на 82 посадочных места. Интерьер оформлен в современном стиле KFC с фирменными элементами бренда и большими панорамными окнами.

Как выглядит KFC в Каменском. Фото: местные каналы
Первый день работы ознаменовался огромными очередями, которые продолжались почти до вечера. Такой ажиотаж обусловлен тем, что это первое KFC в Каменском. К слову даже McDonald’s в городе нет. Поэтому люди очень обрадовались появлению подобного заведения с фастфудом.

В комментариях украинцы уже шутят о голодных играх и людях с голодного края. Ведь очереди поражали своим масштабом. Люди писали:

  • Страшно представить, если Мак откроют.
  • Офигеть. Не зря я решил, что не нужно туда даже думать ехать сегодня.
  • Дикари.
  • Я вообще не вижу смысла ходить в первые 5 дней открытия, там будет просто давка. Ну и голодные игры.
  • Картофель фри + понос в подарок.
  • С голодного края.

Теги:
#Очередь #KFC #Каменское