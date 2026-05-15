Больше не "совок": эта вещь из квартир бабушек и дедушек вернулась в моду

Если вы планируете ремонт в 2026 году, не спешите покупать обычную паркетную доску или ламинат. В тренды интерьера входит мозаичный пол, который был королевой испанских и европейских домов в 1950-60-х годах.

Почему этот "бабушкин" стиль стал главным хитом сезона и как он завоевывает современные квартиры — читайте в материале "Телеграф". Этот пол известен многим, как "тераццо" или плитка с мелкой каменной крошкой.

Почему это снова модно

После десятилетий доминирования минимализма и стерильных белых поверхностей, мы наконец-то соскучились по "характеру" в доме. Мозаика – это смесь мрамора, камня, стекла или кварца на цементной основе. Она создает уникальный узор, который невозможно повторить.

Пол-мозаика снова в моде

Эксперты отмечают, что в 2026 году акцент сместился с простой практичности на индивидуальность. Такой пол добавляет помещению текстуры и глубины, превращая обычную комнату в произведение искусства.

Какие преимущества

Гигиеничность и легкость в уходе Это идеальный вариант для тех, кто ценит чистоту. Такой пол легко моется и не накапливает пыль в щелях, которых у мозаики просто нет.

Универсальность Если раньше мы привыкли видеть такую плитку только в ванной или на кухне, то сегодня дизайнеры смело кладут ее в гостиных и даже спальнях, создавая уютные "каменные ковры".

Как выглядит пол-мозаика

Как интегрировать тренд в современный интерьер

Дизайнеры рекомендуют не ограничиваться только полом. Вот несколько фишек сезона:

Игра цветов: Современная мозаика – это не только серый бетон. Выбирайте пастельные оттенки с вкраплениями цветного стекла для создания теплой атмосферы.

