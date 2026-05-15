Більше не "совок": ця річ із квартир бабусь і дідусів повернулася в моду
Акцент змістився з простої практичності на індивідуальність
Якщо ви плануєте ремонт у 2026 році, не поспішайте купувати звичну паркетну дошку чи ламінат. У тренди інтерʼєру входить мозаїчна підлога, яка була королевою іспанських та європейських будинків у 1950-60-х роках.
Чому цей "бабусин" стиль став головним хітом сезону та як він завойовує сучасні квартири — читайте у матеріалі "Телеграф". Ця підлога відома багатьом, як "тераццо" або плитка з дрібною кам’яною крихтою.
Чому це знову модно
Після десятиліть домінування мінімалізму та стерильних білих поверхонь, ми нарешті скучили за "характером" у домі. Мозаїка — це суміш мармуру, каменю, скла або кварцу на цементній основі. Вона створює унікальний візерунок, який неможливо повторити.
Експерти зазначають, що у 2026 році акцент змістився з простої практичності на індивідуальність. Така підлога додає приміщенню текстури та глибини, перетворюючи звичайну кімнату на витвір мистецтва.
Які переваги
- Довговічність: На відміну від ламінату чи паркетної дошки (таррими), мозаїчна підлога практично вічна. Вона не боїться вологи, подряпин від кігтів тварин чи важких меблів.
- Гігієнічність та легкість у догляді: Це ідеальний варіант для тих, хто цінує чистоту. Така підлога легко миється і не накопичує пил у щілинах, яких у мозаїки просто немає.
- Універсальність: Якщо раніше ми звикли бачити таку плитку лише у ванній чи на кухні, то сьогодні дизайнери сміливо кладуть її у вітальнях і навіть спальнях, створюючи затишні "кам’яні килими".
Як інтегрувати тренд у сучасний інтер’єр
Дизайнери радять не обмежуватися лише підлогою. Ось кілька фішок сезону:
- Геометрія та об’єм: Зараз у тренді плитка з об’ємними елементами, що імітує ручну роботу.
- Зональність: Використовуйте мозаїку, щоб виділити обідню зону або зону відпочинку на балконі.
- Гра кольорів: Сучасна мозаїка — це не лише сірий бетон. Вибирайте пастельні відтінки з вкрапленнями кольорового скла для створення "теплої" атмосфери.
