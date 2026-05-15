Більше не "совок": ця річ із квартир бабусь і дідусів повернулася в моду

Якщо ви плануєте ремонт у 2026 році, не поспішайте купувати звичну паркетну дошку чи ламінат. У тренди інтерʼєру входить мозаїчна підлога, яка була королевою іспанських та європейських будинків у 1950-60-х роках.

Чому цей "бабусин" стиль став головним хітом сезону та як він завойовує сучасні квартири — читайте у матеріалі "Телеграф". Ця підлога відома багатьом, як "тераццо" або плитка з дрібною кам’яною крихтою.

Чому це знову модно

Після десятиліть домінування мінімалізму та стерильних білих поверхонь, ми нарешті скучили за "характером" у домі. Мозаїка — це суміш мармуру, каменю, скла або кварцу на цементній основі. Вона створює унікальний візерунок, який неможливо повторити.

Підлога-мозаїка знову в моді

Експерти зазначають, що у 2026 році акцент змістився з простої практичності на індивідуальність. Така підлога додає приміщенню текстури та глибини, перетворюючи звичайну кімнату на витвір мистецтва.

Які переваги

На відміну від ламінату чи паркетної дошки (таррими), мозаїчна підлога практично вічна. Вона не боїться вологи, подряпин від кігтів тварин чи важких меблів. Гігієнічність та легкість у догляді: Це ідеальний варіант для тих, хто цінує чистоту. Така підлога легко миється і не накопичує пил у щілинах, яких у мозаїки просто немає.

Це ідеальний варіант для тих, хто цінує чистоту. Така підлога легко миється і не накопичує пил у щілинах, яких у мозаїки просто немає. Універсальність: Якщо раніше ми звикли бачити таку плитку лише у ванній чи на кухні, то сьогодні дизайнери сміливо кладуть її у вітальнях і навіть спальнях, створюючи затишні "кам’яні килими".

Як виглядає підлога-мозаїка

Як інтегрувати тренд у сучасний інтер’єр

Дизайнери радять не обмежуватися лише підлогою. Ось кілька фішок сезону:

Використовуйте мозаїку, щоб виділити обідню зону або зону відпочинку на балконі. Гра кольорів: Сучасна мозаїка — це не лише сірий бетон. Вибирайте пастельні відтінки з вкрапленнями кольорового скла для створення "теплої" атмосфери.

