Більше не "совок": ця річ із квартир бабусь і дідусів повернулася в моду

Марина Іщенко
Є три переваги у цьому тренді з підлогою Новина оновлена 15 травня 2026, 17:19
Акцент змістився з простої практичності на індивідуальність

Якщо ви плануєте ремонт у 2026 році, не поспішайте купувати звичну паркетну дошку чи ламінат. У тренди інтерʼєру входить мозаїчна підлога, яка була королевою іспанських та європейських будинків у 1950-60-х роках.

Чому цей "бабусин" стиль став головним хітом сезону та як він завойовує сучасні квартири — читайте у матеріалі "Телеграф". Ця підлога відома багатьом, як "тераццо" або плитка з дрібною кам’яною крихтою.

Чому це знову модно

Після десятиліть домінування мінімалізму та стерильних білих поверхонь, ми нарешті скучили за "характером" у домі. Мозаїка — це суміш мармуру, каменю, скла або кварцу на цементній основі. Вона створює унікальний візерунок, який неможливо повторити.

Експерти зазначають, що у 2026 році акцент змістився з простої практичності на індивідуальність. Така підлога додає приміщенню текстури та глибини, перетворюючи звичайну кімнату на витвір мистецтва.

Які переваги

  • Довговічність: На відміну від ламінату чи паркетної дошки (таррими), мозаїчна підлога практично вічна. Вона не боїться вологи, подряпин від кігтів тварин чи важких меблів.
  • Гігієнічність та легкість у догляді: Це ідеальний варіант для тих, хто цінує чистоту. Така підлога легко миється і не накопичує пил у щілинах, яких у мозаїки просто немає.
  • Універсальність: Якщо раніше ми звикли бачити таку плитку лише у ванній чи на кухні, то сьогодні дизайнери сміливо кладуть її у вітальнях і навіть спальнях, створюючи затишні "кам’яні килими".
Як інтегрувати тренд у сучасний інтер’єр

Дизайнери радять не обмежуватися лише підлогою. Ось кілька фішок сезону:

  • Геометрія та об’єм: Зараз у тренді плитка з об’ємними елементами, що імітує ручну роботу.
  • Зональність: Використовуйте мозаїку, щоб виділити обідню зону або зону відпочинку на балконі.
  • Гра кольорів: Сучасна мозаїка — це не лише сірий бетон. Вибирайте пастельні відтінки з вкрапленнями кольорового скла для створення "теплої" атмосфери.

