"Ну прям голодні ігри". Відкриття популярного закладу у Кам'янському насмішило українців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Заклад працюватиме щодня до 22:30
Відкриття KFC у Кам'янському стало справжньою подією дня 15 травня. Люди з перших хвилин роботи утворили величезні черги, які викликали жарти в мережі.
Як зазначають місцеві канали, заклад з'явився на бульварі Будівельників, 37-Е (біля супермаркету "АТБ" та зупинки "Диспетчерська"). Він працюватиме щодня з 08:00 до 22:30.
Додамо, що ресторан займає площу понад 300 квадратних метрів та розрахований на 82 посадкові місця. Інтер’єр оформлений у сучасному стилі KFC із фірмовими елементами бренду та великими панорамними вікнами.
Перший день роботи ознаменувався величезними чергами, які тривали майже до вечора. Такий ажіотаж обумовлений тим, що це перше KFC в Кам'янському. До слова, навіть McDonald's у місті немає. Тому люди дуже зраділи появі схожого закладу з фастфудом.
У коментарях українці вже жартують про голодні ігри та людей з голодного краю. Адже черги вражали своїм масштабом. Люди писали:
- Страшно уявити, якщо Мак відкриють.
- Офігіти. Не дарма я вирішив, що не треба туди навіть думати їхати сьогодні.
- Дикуни.
- Я взагалі не бачу сенсу ходити в перші 5 днів відкриття, там буде просто тиснява. Ну і голодні ігри.
- Картопля фрі + пронос у подарунок.
- З голодного краю.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українку у супермаркеті вразила ціною скумбрія. Адже за 500 г треба було заплатити понад 300 грн.