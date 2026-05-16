Прочь химию: 5 копеечных средств, которые навсегда прогонят вонь из ванной

Секреты профессиональных уборщиц

От неприятного запаха в ванной комнате можно избавиться без использования химии. Как это сделать, рассказали профессиональная уборщица и эксперт из компании, которая создает экологически чистые средства для уборки.

Они назвали пять натуральных ингредиентов для свежего аромата в ванной, пишет сайт Martha Stewart. Прежде всего нужно следить за чистотой и исправностью вентиляции.

5 натуральных способов для свежего аромата в ванной комнате

Пищевая сода

Пищевая сода – отличный нейтрализатор запахов. Ее преимущество в том, что она поглощает и нейтрализует неприятные запахи, а не маскирует их. Небольшие емкости с содой эксперты рекомендуют поставить в незаметных местах.

Уксус

Уксус способен уничтожать бактерии и плесень, вызывающие запах. Чтобы избавиться от него, специалисты рекомендуют протирать уксусом поверхности в ванной и еженедельно наливать небольшое количество в слив унитаза.

5 натуральных ингредиентов для свежести в ванной. Инфографика "Телеграф"/ИИ

Эфирные масла

Эфирные масла обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а также придают свежий аромат. Лучше всего для борьбы с неприятными запахами подходят масло чайного дерева, лаванды, эвкалипта, лимона или мяты перечной. Их можно использовать в спреях, диффузорах или на ватных дисках.

Травы

Можно разместить в ванной комнате ароматные травы. Небольшие пучки эвкалипта, розмарина, мяты могут не только ароматизировать помещение, но и украсить его.

Пучки розмарина. Фото: aromarituals.com.ua

Активированный уголь

Активированный уголь убирает неприятные запахи из воздуха, естественным образом поглощая их. Его можно разместить в незаметных местах – под раковиной или за туалетом.

