Геть хімію: 5 копійчаних засобів, які назавжди проженуть сморід із ванної

Олена Руденко
Неприємні "аромати" дуже псують життя. Фото Колаж "Телеграф"

Секрети професійних прибиральниць

Неприємного запаху у ванній кімнаті можна позбутися без використання хімії. Як це зробити, розповіли професійна прибиральниця та експерт з компанії, що створює екологічно чисті засоби для прибирання.

Вони назвали п'ять натуральних інгредієнтів для свіжого аромату у ванній кімнаті, пише сайт Martha Stewart. Перш за все, треба слідкувати за чистотою та справністю вентиляції.

5 натуральних інгредієнтів для свіжого аромату у ванній кімнаті

Харчова сода

Харчова сода — чудовий нейтралізатор запахів. Її перевага в тому, що сода поглинає та нейтралізує неприємні запахи, а не маскує їх. Невеликі місткості з содою експерти рекомендують поставити у непомітних місцях.

Оцет

Оцет здатний знищувати бактерії та цвіль, що викликають запах. Щоб позбутися його, фахівці рекомендують протирати оцтом поверхні у ванній кімнаті та щотижня наливати невелику кількість у злив унітазу.

5 натуральних інгредієнтів для свіжості у ванній. Інфографіка "Телеграф"/ШІ

Ефірні олії

Ефірні олії мають антибактеріальні та протигрибкові властивості, а також додають свіжого аромату. Найкраще для боротьби із неприємними запахами підходять олія чайного дерева, лаванди, евкаліпта, лимона або м’яти перцевої. Їх можна використовувати у спреях, дифузорах або на ватних дисках.

Трави

Можна розмістити у ванній кімнаті ароматні трави. Невеликі пучки евкаліпта, розмарину, м'яти можуть не лише ароматизувати приміщення, але й прикрасити його.

Розмарин
Пучки розмарину. Фото: aromarituals.com.ua

Активоване вугілля

Активоване вугілля витягує неприємні запахи з повітря, природним чином поглинаючи їх. Його можна розмістити у непомітних місцях — під раковиною або за туалетом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що неприємного запаху у квартирі чи будинку легко позбутися за допомогою звичайного кондиціонера для білизни. Його треба нанести на певні поверхні.

