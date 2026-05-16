Усик - Верховен: чем отличается бокс от кикбоксинга (инфографика)

Украинский боксер и нидерландский кикбоксер покажут битву разных стилей

В субботу, 23 мая, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет супербой против звезды кикбоксинга Рико Верховена (1-0, 0 КО). Поединок продемонстрирует битву стилей, ведь оба бойца достигли вершин в своих единоборствах.

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Рико — элитный кикбоксер

Эти виды спорта похожи, но есть и большие различия

Главное и основное различие — это возможность наносить удары ногами в кикбоксинге. Об этом сообщает "Телеграф".

Бокс — это искусство ударов руками, скорости и тактики, в то же время кикбоксинг — это более универсальный вид спорта, где для атак используются и руки, и ноги. Спортсмены-боксеры делают акцент на выносливости, работе руками и уклонах, также важна работа ног в плане перемещения и позиционирования в бою. В то же время кикбоксеры более универсальны — используют комбинации ударов рук и ног, делая атаки более разнообразными.

Чемпионские бои боксеров — это затяжные 12-раундовые поединки по 3 минуты. Кикбоксеры проводят 3 или 5-раундовые схватки по три минуты.

Разница между боксом и кикбоксингом/Инфографика ИИ

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

По мнению букмекеров, "Кот" является безоговорочным фаворитом поединка, такого же мнения придерживается ИИ. Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине. Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также все бои вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.