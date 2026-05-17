Вы используете свой роутер всего на 20%: какую ценность имеет USB-порт

Можно и фильм посмотреть и резервную копию сделать

Большинство людей почти не обращают внимания на свой Wi-Fi роутер – пока есть интернет, устройство просто стоит на полке и мигает лампочками.

Но на многих моделях есть небольшая деталь, которую часто пропускают – USB-порт. Он может открывать гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд, как написал и в "femcafe".

USB-порт в роутере: зачем он

Роутер как домашний мини-сервер

Если подключить к USB-порту флешку или внешний диск, роутер может превратиться в простое сетевое хранилище. Файлы становятся доступными с любого устройства на дому — компьютера, телефона или планшета. Это удобно, когда нужно быстро поделиться документами или получить доступ к фото и видео без постоянных пересылок.

В некоторых моделях эта функция работает как настоящее "домашнее облачное хранилище", где все данные хранятся в одном месте и открываются по сети.

Медиасервер

Еще одна возможность – использование роутера в качестве медиасервера. Тогда контент с подключенного диска можно воспроизводить прямо на Smart TV, ноутбуке или телефоне.

По сути старый жесткий диск может превратиться в собственный центр фильмов и музыки без дополнительных сервисов или подписок.

Подключение принтера

Некоторые роутеры позволяют включить через USB-принтер и сделать его доступным для всех устройств в доме или офисе. Это избавляет от необходимости постоянно переставлять кабели или подключать принтер к одному компьютеру.

Автоматическая сохранность файлов

Некоторые модели поддерживают резервное копирование. Компьютер может автоматически сохранять важные файлы на подключенном диске через роутер. Это удобно для документов и фото, которые лучше не терять.

Зачем USB-порт в роутере. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Отмечается, что функции USB-порта зависят от конкретной модели роутера. Где-то это простой обмен файлами, а где-то полноценный набор дополнительных возможностей, о которых пользователи даже не догадываются.

Поэтому стоит проверить характеристики своего устройства – вполне возможно, что на полке стоит техника, умеющая гораздо больше, чем просто раздавать Wi-Fi.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, действительно ли глушат сигнал, когда идет воздушная тревога.