Старые телефоны есть в каждом доме: почему они годами лежат без дела
Для некоторых они не считаются мусором
Многие люди сменяют смартфоны, ноутбуки или планшеты, но старые устройства не выбрасывают — они просто остаются дома, часто на годы.
Ученые из "ABC" называют это явление "накоплением техники" и объясняют, что дело не только в привычке.
Исследователь из Университета Монаша Дэйна Симпсон отмечает, что в среднем в домохозяйствах может храниться от трех до шести неиспользуемых электронных устройств, и многие из них лежат без дела более шести лет. Часто люди оставляют их в качестве "резерва" или потому, что на устройствах хранятся фото, контакты и другие данные.
Еще одна причина – привычка и привязанность. Даже если техника давно не используется, она может оставаться "своей", особенно если это был первый телефон или важное рабочее устройство.
Эксперт также отмечает, что устройства часто служат дольше, чем ожидают производители, поэтому пользователи не спешат от них избавляться. В результате телефоны и ноутбуки просто скапливаются дома, вместо того чтобы получить новую жизнь через обмен или переработку.
