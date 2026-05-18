Старые телефоны есть в каждом доме: почему они годами лежат без дела

Для некоторых они не считаются мусором

Многие люди сменяют смартфоны, ноутбуки или планшеты, но старые устройства не выбрасывают — они просто остаются дома, часто на годы.

Ученые из "ABC" называют это явление "накоплением техники" и объясняют, что дело не только в привычке.

Исследователь из Университета Монаша Дэйна Симпсон отмечает, что в среднем в домохозяйствах может храниться от трех до шести неиспользуемых электронных устройств, и многие из них лежат без дела более шести лет. Часто люди оставляют их в качестве "резерва" или потому, что на устройствах хранятся фото, контакты и другие данные.

Еще одна причина – привычка и привязанность. Даже если техника давно не используется, она может оставаться "своей", особенно если это был первый телефон или важное рабочее устройство.

Ненужная или неисправная техника в ящике комода

Эксперт также отмечает, что устройства часто служат дольше, чем ожидают производители, поэтому пользователи не спешат от них избавляться. В результате телефоны и ноутбуки просто скапливаются дома, вместо того чтобы получить новую жизнь через обмен или переработку.

