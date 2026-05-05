Польша уже не та? Сравнение с зарплатами грузчиков в Украине удивляет

Разрыв между доходами в двух странах сокращается

Заработная плата грузчика в Украине всего за год выросла на десятки процентов. Оплата труда в этой профессии начинает догонять показатели соседней Польши.

Об этом свидетельствуют данные сайтов по поиску работы. Так, например, анализ сервиса layboard показывает, что сейчас (май 2026 года) грузчикам в Польше в среднем платят по 900 долларов в месяц (~ 39 тысяч гривен). Динамика зарплаты за последний год составила +15%. Минимальная оплата сейчас находится на уровне 700 долларов (~31 тысяча гривен), а максимальная — ~1100 долларов (~48 тысяч гривен).

Зарплаты грузчиков в Польше

В это же время за последний год в Украине зарплаты грузчиков, по данным Work.ua, выросли примерно на 26% и уже находятся на уровне 26 400 гривен.

Таким образом, грузчики в Польше всё еще зарабатывают больше, чем в Украине, однако разрыв между доходами стремительно сокращается.

