Попробовал "скрутить" счетчик воды, а теперь получит штраф на десятки тысяч: что он натворил

Дело могут передать в суд

Украинцы, пытающиеся скрутить счетчики воды или случайно сбивают пломбы, рискуют влететь в огромные долги. Обычная рассеянность или попытка сэкономить на коммуналке может влететь в копейку.

Об этом подробнее расскажет "Телеграф". Суммы штрафа шокируют.

Обычный магнит или случайное движение – и ты "попал"

Чаще всего космические суммы в платежках появляются после визита контролеров, обнаруживающих повреждение антимагнитной пломбы или следы вмешательства в прибор. Многие думают, что если счетчик крутится, то никто ничего не заметит. На самом деле современные индикаторы реагируют на малейшее магнитное поле, а лента просто меняет цвет.

Счетчик воды

Если проверка зафиксирует такой факт, разговоры о "я случайно задел во время ремонта" уже не помогут. Владельца квартиры автоматически признают нарушителем.

Откуда берутся десятки тысяч штрафа

Сам по себе штраф за сорванную пломбу не так уж страшен (от 1 700 до 3 400 грн). Главный удар по карману – это перерасчет потребления:

Водоканал имеет право сосчитать убытки по пропускной способности трубы .

. Это значит, что вам насчитают объемы воды так, будто кран был открыт на максимум круглосуточно.

Счет будет выставлен за весь период со дня последней проверки (а это могут быть месяцы).

В результате сумма долга моментально взмывает до 20 000 – 50 000 гривен, которые придется платить, иначе дело передадут в суд, а воду просто отрежут.

Ранее "Телеграф" писал, сколько нужно заплатить штраф за то, что въехал в яму на авто.