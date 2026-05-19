Эту уловку используют для отопления дома без больших затрат: вот что надо сделать перед зимой

Такие простые и доступные каждому шаги помогут сохранить семейный бюджет и обеспечат тепло в доме даже в самые сильные морозы.

С приближением холодов и первых заморозков вопрос, как сделать свой дом теплым и уютным без космических счетов за коммунальные услуги, становится топовой темой для каждого из нас. Один из таких методов, который сейчас массово набирает популярность в Германии и заключается в использовании специальных термоштор.

"Телеграф", ссылаясь на издание okdiario, расскажет, как обогреть дом зимой.

Секрет в правильных шторах

Окна – это одно из самых критических мест в квартире или доме, из-за которого теряется колоссальное количество тепла. Даже современные двухкамерные стеклопакеты не всегда избавляют от ночной прохлады. Термошторы действуют как надежный щит: состоят из нескольких плотных слоев ткани и специального изоляционного наполнителя.

Термошторы

Благодаря такой структуре они создают дополнительный барьер между холодным стеклом и теплой комнатой. В сочетании с качественными окнами, этот лайфхак позволяет снизить потери тепла через оконные проемы на 25–30%. Дополнительный бонус для жителей крупных городов – такие шторы отлично поглощают уличный шум. Принцип прост: чем плотнее ткань прилегает к оконной раме, тем меньше вам придется удерживать отопление включенным на полную мощность.

Еще 4 быстрых трюка для максимального тепла от радиаторов

Кроме штор есть еще несколько бюджетных лайфхаков, которые помогут выжать из ваших батарей максимум тепла за считанные минуты:

Генеральная уборка батарей. Пыль, жировой налет и остатки моющих средств, которые оседают на металле, со временем образуют тонкую изоляционную пленку. Поэтому радиатор работает хуже. Протрите батарею, в частности изнутри и сзади, раствором теплой воды, белого уксуса и капли мыла – уксус мгновенно обезжирит поверхность, и теплообмен улучшится.

Обязательно выдувание воздуха. Если батарея сверху прохладная, а снизу горячая внутри образовалась воздушная пробка. Не забудьте спустить воздух с помощью крана Маевского перед сильными холодами. Как только пойдет вода, закрывайте. Батарея начнет прогреваться умеренно.

Экран из обыкновенной фольги. Поскольку радиаторы обычно устанавливают вплотную к стенам, часть тепла идет на обогрев кирпича или бетона за ними. Закрепите на стене за батареей обычную кухонную фольгу (или специальный теплоотражающий экран). Она будет работать как зеркало, направляя тепло внутрь комнаты.

Контроль влажности. Сухой воздух кажется более холодным, чем сырой. Попытайтесь поставить в комнате увлажнитель и поддерживать уровень влажности в пределах 40–60%. Вы заметите, что при той же температуре на термометре в комнате станет субъективно гораздо теплее и комфортнее.

