После более чем четырехлетнего перерыва: В Харьков может вернуться McDonald’s

Рестораны быстрого питания закрылись в городе еще 23 февраля 2022 года

Возвращение McDonald’s в Харьковскую область снова обсуждают, и на этот раз к процессу привлекли внимание международных предпринимателей. Детали возможного возобновления работы сети пока не известны.

Американский предприниматель и филантроп Говард Грэм Баффет приобщился к переговорам о возможном возобновлении работы сети McDonald’s в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

Известно, что все заведения McDonald’s в Харькове приостановили работу 23 февраля 2022 — накануне полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор сеть в городе остается закрытой, тогда как во многих других регионах страны рестораны уже возобновили работу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что McDonald’s в Украине параллельно привлекает покупателей новыми предложениями. В апреле в стране запустили "Мировое меню", в которое вошли блюда, вдохновленные кухнями разных стран мира. Среди новинок – бургеры с канадскими вкусами, картофель фри со вкусом рамена и сезонные освежающие напитки.