Продавал огурцы из своего огорода — получил штраф: когда торговля урожаем становится незаконной

Урожай можно продать легально

Многие украинцы считают, что выращенный на собственной даче или приусадебном участке урожай — их полная собственность, которую можно реализовывать где угодно и как угодно. Однако обычная попытка продать излишек домашних огурцов, помидоров или зелени может обернуться серьезным штрафом от муниципальных инспекторов или полиции.

"Телеграф" расскажет, где кончается право распоряжаться своим урожаем и когда торговля домашними огурцами становится незаконной.

Почему инспектор может выписать штраф

Продажа овощей регулируется несколькими статьями Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Чаще всего инспекторы по благоустройству или правоохранители выписывают штрафы по двум статьям:

Статья 160 КУоАП (торговля с рук в неустановленных местах). Это самая распространенная причина наказания. Если вы решили продать огурцы у выхода из метро, на остановке общественного транспорта, на обочине дороги или прямо на тротуаре возле супермаркета, это считается стихийной торговлей. Наказание: штраф от 170 до 1190 гривен с возможностью конфискации всего товара (т.е. ваших огурцов и денег, вырученных за них).

Как продавать урожай легально и без штрафов

Чтобы продажа домашних огурцов и других овощей не превратилась в судебную волокиту и финансовый ущерб, необходимо соблюдать три простых правила:

Торгуйте исключительно на рынках. Продажа разрешена на официальных продовольственных рынках или специально обустроенных торговых площадках (ярмарках), где есть места для торговли с палаток или с прилавков.

Продажа разрешена на официальных продовольственных рынках или специально обустроенных торговых площадках (ярмарках), где есть места для торговли с палаток или с прилавков. Имейте у себя справку о происхождении продукции. Согласно Налоговому кодексу Украины, доходы от продажи собственной сельхозпродукции не облагаются налогом, если они выращены на участке площадью до 2 гектаров. Подтверждением тому является справка по форме № 3-ДФ , которую бесплатно выдает сельский, поселковый или городской совет по месту расположения участка. Наличие такой справки снимет любые претензии по поводу "нелегального бизнеса".

