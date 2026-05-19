Украинку из "черного списка" Чехии задержали на границе в Румынии: что натворила

Ордер на арест девушки был выдан еще 30 января

Гражданку Украины задержали на границе с Румынией. Она находилась в международном розыске за убийство и другие особо тяжкие преступления.

Об этом сообщает Realitatea. По данным СМИ, речь идет о 28-летней девушке, которая пыталась пешком перейти границу через пункт пропуска Сирет.

В ходе проверок, проведенных пограничниками, выяснилось, что она числится в международных базах данных как разыскиваемое лицо. Согласно официальной информации, европейский ордер на арест девушки был выдан чешскими властями еще 30 января 2026 года.

Украинка находится под следствием за причастность к экономическим и финансовым преступлениям, а также за особо тяжкие насильственные действия, включая убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

В настоящий момент девушка задержана и передана правоохранителям для применения процедур, направленных на исполнения европейского ордера на арест.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья пожизненно осужденного за убийство на фуникулере дала интервью.