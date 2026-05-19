Огурцы завалят плодами даже в жару: раскрыты 3 главных секрета дачников

Огурцы — одна из самых любимых и популярных культур у огородников всех мастей. Что простые дачники, что профессионалы-фермеры стремятся вырастить богатый урожай этих зеленых в пупырышку "товарищей". И хотите ли вы просто накормить семью огурцами или заработать на них, массовое и стабильное плодоношение огурцов — важная цель, для которой есть три главных условия.

Самые ранние огурцы начинают плодоносить спустя 35-40 дней с момента появления первых всходов. Редкий овощ может похвастаться таким коротким сроком, плюс после зимы так и хочется полакомиться этим свежим сочным и ароматным огурцом. Ведь это самое начало витаминной эстафеты свежих овощей, поэтому вырастить огурцы в своей теплице или в парничке — святое дело для любого уважаемого дачника.

Но! Огурцы — ребята капризные. Есть такая особенность: если вдруг вы забыли их полить в жару, огурец как бы получает сигнал, мол, все, хватит, пора "сворачивать ласты". Потом он плохо завязывает плоды, начинает желтеть, усыхать, как бы вы не поливали и что бы ни делали. Поэтому самое главное условие для стабильного и продолжительного плодоношения — это регулярный полив теплой (!) водой. А что вы хотели — этот овощ на 95-97% состоит из воды, а вы забыли его обеспечить этим ресурсом.

Второе условие — подкормка калийным удобрением (монофосфат калия или сульфат калия, или другое по выбору и возможностям). Калий обеспечивает налив огурцов, их вкусовые и количественные возможности. Под корень каждые 5-7 дней по 25-30 грамм сульфата калия на ведро воды.

Третье условие — удобрение кальцием, который стимулирует огурцы не сбрасывать завязь и поддерживает общийй тонус растения. Лучше всего использовать кальциевую селитру по листу: 10 грамм на 10 литров воды.

Как правильно подкармливать и поливать огурцы, чтобы был обильный урожай.

