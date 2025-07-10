В Украине исчезает один из видов рыбы: ихтиолог назвала причины

По поводу сокращения численности этой рыбы есть разные точки зрения

В Украине буквально исчезает пресноводная рыба золотой карась. Во многих реках его уже нет, хотя ранее этот вид считался в нашей стране массовым.

Об этом "Телеграфу" рассказала ихтиологи Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. По ее словам, еще в начале XX века вышеупомянутая рыба буквально была повсюду.

— А потом, когда уже создали водохранилища, начали в 50-60-х годах массово заводить завозить карася серебристого, который и до этого был, но, скажем так, в меньших количествах у нас. И мы на самом деле не знаем, то ли серебристый у нас аборигенный, то ли он завезен еще раньше, для Европы, не только для Украины, — отметила она.

Куцоконь подчеркнула, что по поводу сокращения численности этой рыбы есть разные точки зрения. Долгое время, например, считалось, что золотого карася вытеснил серебристый карась. Однако этому поспособствовало и то, что золотой карась предпочитает пойменные водоемы.

— И он нуждается в нересте, например, на свежезатопленных растениях. То есть если это водохранилище, но эти растения все время затоплены, они там гниют, то это ему хуже считается, — пояснила Куцоконь.

Ихтиолог подытожила, что в ​​прошлом массовый вид рыбы, который предпочитает стоячие водоемы, в Украине почти исчез во многих реках. Он есть на Десне, а также в пойменных водоемах и еще некоторых местах, но в малых количествах.

Справка: Золотой карась — рыба семейства карповых. Обитает в пресноводных водоемах, преимущественно в озерах, водохранилищах, прудах. Может прожить до 10-12 лет.

Золотой карась

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие рыбы больше всего страдают из-за сильно жары в Украине. Этот фактор может повлиять на популяцию некоторых видов.