Жара может "убить" некоторые популярные виды рыбы в Украине: ихтиолог назвала их

Из-за сильно жаркой погоды особенно страдают виды, требующие высокого содержания кислорода в воде

Украину накрыла сильная жара и этот фактор оказывает негативное влияние на популярные виды рыб в реках. Дело в том, что чем выше температура, тем меньше растворимость кислорода в воде и потому происходит замор рыбы. Это может повлиять на популяцию некоторых видов.

Об этом ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала "Телеграфу". По ее словам, из-за жары особенно страдают виды, требующие высокого содержания кислорода в воде.

"Это такие как окуневые. То есть окунь, судак, первые поплывут вверх. Даже судак скорее", — сказала Куцоконь.

Речной окунь. Фото: Википедия

Судак. Фото: Википедия

Также она отметила, что к более стойким к температурам рыбам относятся: караси, карп, вьюн. А другие рыбы имеют такие средние потребности в кислороде.

Карась. Фото: Википедия

Карп. Фото: Pexels

Вьюн. Фото из открытых источников

Жара в Украине

В последние дни Украину накрывает сильная жара. Столбики термометров в некоторых городах поднимаются выше +30 градусов.

Однако уже 17 июля синоптики прогнозируют ухудшение ситуации. Температура воздуха может подниматься до +42 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве рыбак поймал необычную рыбу, которая одновременно вызывает интерес и тревогу среди экспертов. Трофей имеет выразительную окраску: тело переливается оттенками зеленого, бирюзового и коричневого, украшено синими полосами и пятнами. Для украинских водоемов это очень опасная рыба.