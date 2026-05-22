Приготовил шашлык и заплатил десятки тысяч: за что могут оштрафовать в своем дворе

Соседи вызвали полицию – и счет за шашлык вырос до небес.

Сезон каникул, выходных и активного благоустройства приусадебных участков в Украине в самом разгаре. Однако обычные бытовые дела или отдых на свежем воздухе могут обернуться для граждан огромными финансовыми потерями. Пока одни получают безумные штрафы за самовольное кронирование деревьев, другие рискуют остаться без денег из-за обычного костра или приготовления шашлыков под окнами.

Дым мешает соседям — какие штрафы угрожают за шашлык и костер во дворе

Многие считают, что на территории собственного двора или вблизи дома можно беспрепятственно разжигать огонь. Однако, если ваш дым мешает другим, или очаг разведен с нарушением норм, соседи имеют полное право вызвать полицию или ГСЧС.

Наказание за такие развлечения может быть очень строгим:

Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 175 КУоАП): За разведение костров в неотведенных местах, слишком близко к зданиям (ближе 15 метров) или использование открытого огня грозит штраф для граждан от 1 700 до 3 400 гривен. Сжигание листьев, мусора и остатков сухой растительности (ст. 77-1 КУоАП): Если под предлогом "садовых работ" или разжигание огня для шашлыка в костер улетит сухая трава или ветки, штраф составит от 3 060 до 6 120 гривен. Штрафы до 30 тысяч гривен и уголовная ответственность: Если разведение костра или приготовление шашлыка привело к возникновению лесного пожара или огонь перевернулся на соседние территории (особенно во время действия военного положения, когда действуют строгие ограничения на посещение лесов и экосистем), штрафы мгновенно растут. За уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений вокруг населенных пунктов огнем грозит штраф от 91800 до 153000 гривен или даже ограничение свободы.

Штрафы

Отдельно наказывают за разжигание костра в парках, скверах и придомовых территориях многоэтажек. Если дым "воняет", заедает глаза соседям, а мангал установлен прямо под окнами или на детской площадке — соседи зафиксируют нарушение правил благоустройства (ст. 152 КУоАП), что обойдется нарушителю в сумму до 1 360 гривен за первый же вызов.

