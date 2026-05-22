Усик угодил в неловкую ситуацию перед боем: момент попал на видео

Женская половина Интернета обратила внимание на странное поведение чемпиона

Украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) подготовил необычный наряд от украинского бренда для дуэли взглядов с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (1-0, 0 КО). Все бы ничего, но спортсмену явно не было комфортно в новом луке.

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Александр пришел на пресс-конференцию в белом костюме

"Кот" в новом луке явно чувствовал себя не комфортно

На это пользователи обратили внимание в threads. Некоторые раскритиковали образ, подготовленный дизайнером Эльвирой Гасановой.

Один из пользователей сравнил наряд Усика с клоунским. Другие, наоборот, восхитились красотой костюма. Женщины шутят, что Александру есть что показать вне ринга.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме.

Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.