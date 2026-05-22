Рибалка спіймав рідкісного чорного красеня: цей вид є в Червоній книзі України (фото)

Риба ледь не вислизнула з рук

На одному з озер під Києвом рибалка витягнув із води трофей. Ця рибина занесена в Червону книгу України.

Про це повідомив користувач "Threads" під ніком "yarik.number.one", однак точну вагу риби він не вказав. За попередніми оцінками, зробленими умовно на основі фото та пропорцій риби, вага може становити близько 10 кілограмів або трохи більше.

Для довідки

Чорний амур — прісноводна риба родом зі Східної Азії, зокрема з річок Китаю та Далекого Сходу. ЇЇ внесено в Червону книгу України. На вигляд вона доволі спокійна, має подовжене темне, інколи майже чорне тіло. Попри мирний вигляд, цей вид є всеїдним і може споживати не лише рослинність, а й дрібну живність, включно з власним потомством.

Розмножується чорний амур переважно у весняно-літній період, відкладаючи ікру у прибережних заростях. В Україні немає стабільних природних популяцій цього виду. Вони водяться лише локально у деяких великих річках (Дніпро, басейн Дунаю), комерційних рибних господарствах та окремих закритих водоймах

Іноді її запускають у водойми центральних і південних регіонів для контролю водоростей, однак через її активну харчову поведінку вид потребує нагляду та регулювання популяції.

Чорний амур. Фото: rr4klev

