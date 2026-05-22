Завидуют его жене: Усик восхитил украинок одним поступком

Спортсмен ответил любимой, несмотря на важную встречу

Украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) прямо во время пресс-конференции в Гизе (Египет) перед боем с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (1-0, 0 КО) ответил жене Екатерине по видеозвонку. Момент попал в прямую трансляцию и завирусился в сети.

Что нужно знать

Усик 23 мая проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Александр пообщался с женой онлайн прямо во время пресс-конференции

Украинские женщины ставят боксера в пример

Украинские женщины в threads восхитились поступком боксера, который даже во время публичного мероприятия нашел время для любимой. Об этом сообщает "Телеграф".

Александр, несмотря на прямой эфир, взял трубку от жены и пообщался с ней. Этот поступок вызвал фурор в сети. Некоторые украинки называют Усика "идеальным мужем".

Отметим, Екатерина и Александр Усики состоят в браке с 2009 года. За это время они стали родителями четырех детей. Пара воспитывает девочку Елизавету (2010 год рождения), сыновей Кирилла (2013 год) и Михаила (2015 год), а также дочь Марию (2024 год).

Александр и Екатерина Усики/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме.

Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.