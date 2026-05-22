Гороскоп на 23 мая по картам Таро: Тельцам резкие изменения, а Весам проверка на прочность

Наталья Дума
Гороскоп по картам Таро на 23 мая 2026 года
Суббота принесет Зодиаку новые эмоции и энергию. Прогноз на 23 мая поможет вам разобраться со своими делами и проблемами.

Овен — Колесница

23 мая станет днем, когда придется быстро реагировать на изменения и не ждать, пока кто-нибудь примет решение за вас. В работе может появиться неожиданная задача, но именно она даст шанс показать себя. В отношениях не стоит давить на людей только потому, что вам хочется скорых ответов. К вечеру вы почувствуете, что раздражавшая последние дни ситуация начинает двигаться в вашу сторону.

Телец — Четверка пентаклей

Завтра вы будете особенно внимательны к деньгам, времени и собственному комфорту. Есть риск закрыться от новых возможностей из-за страха потерять стабильность. Человек из прошлого может напомнить о себе сообщением или случайной встречей. Не все изменения сейчас опасны – некоторые из них давно назрели.

Близнецы — Маг

Для вас это хороший день для переговоров, презентаций и разговоров, где нужно убеждать других. Вы получите больше внимания, чем ожидалось, и этим стоит воспользоваться. В то же время, не обещайте того, чего не сможете выполнить — завтра слова будут иметь последствия. Вечером может появиться любопытная идея, связанная с деньгами или новым проектом.

Рак — Луна

День будет эмоциональным, но не из-за больших событий, а из-за внутренней усталости и сомнений. Не спешите делать выводы по поводу людей, если у вас нет всех фактов. В работе или делах может возникнуть путаница из-за чужой невнимательности. Вечер лучше провести без лишнего шума и токсических разговоров.

Лев – Солнце

23 мая принесет момент, когда вы почувствуете себя на своем месте. Вас могут похвалить за работу или поддержать там, где вы этого не ожидали. В отношениях день подходит для откровенного разговора без драм и намеков. Также это хорошее время для коротких поездок, покупок или изменений во внешности.

Дева — Восьмерка мечей

Завтра вы рискуете сами себя ограничивать из-за излишних переживаний. Ситуация, которая кажется безысходной, действительно имеет простое решение, но вы его пока не замечаете. Не берите на себя чужую ответственность только из-за чувства вины. Ближе к вечеру настроение станет более спокойным, если вы перестанете контролировать все вокруг.

Весы — Влюбленные

Перед вами может предстать давно откладываемый выбор. Это не обязательно о романтике — речь идет также о работе, друзьях или личных приоритетах. Не соглашайтесь на компромисс, который делает вас именно несчастными. День покажет, кто действительно готов быть рядом, а кто пользуется вашей мягкостью.

Скорпион — Башня

Завтра может упасть план, на который вы очень рассчитывали. Но проблема в том, что он и так держался на шаткой основе. Не воспринимайте резкие изменения как катастрофу — они скорее освободят место для чего-то лучшего. Во второй половине дня важно не реагировать агрессивно на провокации.

Стрелец — Туз жезлов

У вас появится новый импульс, и это будет заметно даже в окружении. День хорошо подходит для старта чего-то нового: от проекта до серьезного разговора. Кто-то может предложить интересное сотрудничество или неожиданную поездку. Главное – не откладывать хорошие возможности "на потом".

Козерог — Справедливость

Завтра придется отвечать за решения, принятые ранее. Если вы были честны с людьми и собой, день пройдет спокойно. В финансовых вопросах следует быть внимательнее к документам и мелким деталям. Вечером возможно важное сообщение, которое повлияет на ваши планы на следующей неделе.

Водолей — Дурак

Для вас 23 мая станет днем неожиданных решений и лёгкого хаоса. Вы можете вдруг изменить планы, маршрут или даже мысль об определенном человеке. Не бойтесь выглядеть странно в глазах других – именно это завтра станет вашим преимуществом. Но не рискуйте деньгами только из-за азарта или эмоций.

Рыбы — Верховная Жрица

Завтра следует больше слушать, чем говорить. Рядом будет человек, скрывающий истинные намерения, но интуиция быстро подскажет вам правду. В работе лучше не торопиться с новыми решениями, если вы не уверены во всех деталях. День подходит для спокойных дел, обучения и обновления внутреннего баланса.

