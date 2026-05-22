Гороскоп на 23 травня за картами Таро: Тельцям різкі зміни, а Терезам перевірка на міцність

Дізнайтеся, чого чекати від цієї суботи

Субота принесе знакам Зодіаку нові емоції та енергію. Прогноз на 23 травня допоможе вам розібратися зі своїми справами та проблемами.

Овен — Колісниця

23 травня стане днем, коли доведеться швидко реагувати на зміни й не чекати, поки хтось ухвалить рішення за вас. У роботі може з’явитися несподіване завдання, але саме воно дасть шанс показати себе. У стосунках не варто тиснути на людей лише тому, що вам хочеться швидких відповідей. До вечора ви відчуєте, що ситуація, яка дратувала останніми днями, починає рухатися у ваш бік.

Телець — Четвірка пентаклів

Завтра ви будете особливо уважними до грошей, часу та власного комфорту. Є ризик закритися від нових можливостей через страх втратити стабільність. Людина з минулого може нагадати про себе повідомленням або випадковою зустріччю. Не всі зміни зараз небезпечні — деякі з них давно назріли.

Близнюки — Маг

Для вас це хороший день для переговорів, презентацій та будь-яких розмов, де потрібно переконувати інших. Ви отримаєте більше уваги, ніж очікували, і цим варто скористатися. Водночас не обіцяйте того, чого не зможете виконати — завтра слова матимуть наслідки. Увечері може з’явитися цікава ідея, пов’язана з грошима або новим проєктом.

Рак — Місяць

День буде емоційним, але не через великі події, а через внутрішню втому та сумніви. Не поспішайте робити висновки щодо людей, якщо у вас немає всіх фактів. У роботі або справах може виникнути плутанина через чужу неуважність. Вечір краще провести без зайвого шуму та токсичних розмов.

Лев — Сонце

23 травня принесе момент, коли ви відчуєте себе на своєму місці. Вас можуть похвалити за роботу або підтримати там, де ви цього не чекали. У стосунках день підходить для відвертої розмови без драм і натяків. Також це хороший час для коротких поїздок, покупок або змін у зовнішності.

Діва — Вісімка мечів

Завтра ви ризикуєте самі себе обмежувати через зайві переживання. Ситуація, яка здається безвихідною, насправді має просте рішення, але ви його поки не помічаєте. Не беріть на себе чужу відповідальність лише через почуття провини. Ближче до вечора настрій стане спокійнішим, якщо ви перестанете контролювати все навколо.

Терези — Закохані

Перед вами може постати вибір, який давно відкладається. Це не обов’язково про романтику — йдеться також про роботу, друзів або особисті пріоритети. Не погоджуйтеся на компроміс, який робить нещасними саме вас. День покаже, хто справді готовий бути поруч, а хто лише користується вашою м’якістю.

Скорпіон — Башта

Завтра може зруйнуватися план, на який ви дуже розраховували. Але проблема в тому, що він і так тримався на хиткій основі. Не сприймайте різкі зміни як катастрофу — вони швидше звільнять вам місце для чогось кращого. У другій половині дня важливо не реагувати агресивно на провокації.

Стрілець — Туз жезлів

У вас з’явиться новий імпульс, і це буде помітно навіть оточенню. День добре підходить для старту чогось нового: від проєкту до серйозної розмови. Хтось може запропонувати вам цікаву співпрацю або несподівану поїздку. Головне — не відкладати хороші можливості "на потім".

Козоріг — Справедливість

Завтра доведеться відповідати за рішення, які ви ухвалили раніше. Якщо ви були чесними з людьми та собою, день пройде спокійно. У фінансових питаннях варто бути уважнішими до документів та дрібних деталей. Увечері можливе важливе повідомлення, яке вплине на ваші плани наступного тижня.

Водолій — Дурень

Для вас 23 травня стане днем несподіваних рішень і легкого хаосу. Ви можете раптом змінити плани, маршрут або навіть думку про певну людину. Не бійтеся виглядати дивно в очах інших — саме це завтра стане вашою перевагою. Але не ризикуйте грошима лише через азарт чи емоції.

Риби — Верховна Жриця

Завтра варто більше слухати, ніж говорити. Поруч буде людина, яка приховує справжні наміри, але інтуїція швидко підкаже вам правду. У роботі краще не поспішати з новими рішеннями, якщо ви не впевнені у всіх деталях. День підходить для спокійних справ, навчання та відновлення внутрішнього балансу.