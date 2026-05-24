Вы выбрасываете банки из-под тунца? А зря — они могут пригодиться в быту

Есть четыре варианта, как их использовать

Пустые банки из-под тунца не обязательно выбрасывать – их можно использовать повторно в обиходе. Из них легко сделать простые и полезные вещи для дома.

Специалисты советуют не спешить избавляться от банок, ведь они могут стать основой для различных изделий, как передает "okdiario". Все, что нужно, – немного краски, базовые инструменты и фантазия.

Что можно сделать из консервной банки

Из маленьких банок можно сделать стильные подсвечники: достаточно покрасить их и создать отверстия в стенках, чтобы свет от свечи образовывал красивые узоры. Большие банки легко превращаются в органайзеры для канцелярии – их можно объединить в единую конструкцию и использовать для хранения карандашей, скрепок и мелочей.

Еще одна идея – мини-горшки для растений. Банки окрашивают, украшают и добавляют дренажные отверстия, после чего высаживают в них травы или небольшие цветы. Также можно использовать для создания декоративных композиций с искусственными цветами или праздничными украшениями.

Как использовать консервированные банки. Фото: сгенерированное ИИ

