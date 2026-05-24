Викидаєте банки з-під тунця? А дарма — вони можуть стати корисними у побуті

Є чотири варіанти, як їх використати

Порожні банки з-під тунця не обов’язково викидати — їх можна використати повторно в побуті. З них легко зробити прості й корисні речі для дому.

Фахівці радять не поспішати позбуватися банок, адже вони можуть стати основою для різних виробів, як передає "okdiario". Усе, що потрібно, — трохи фарби, базові інструменти та фантазія.

Що можна зробити зі консервної банки

Із маленьких банок можна зробити стильні свічники: достатньо пофарбувати їх і створити отвори в стінках, щоб світло від свічки утворювало красиві візерунки. Більші банки легко перетворюються на органайзери для канцелярії — їх можна об’єднати в єдину конструкцію та використовувати для зберігання олівців, скріпок та дрібниць.

Ще одна ідея — міні-горщики для рослин. Банки фарбують, декорують і додають дренажні отвори, після чого висаджують у них трави або невеликі квіти. Також їх можна використовувати для створення декоративних композицій із штучними квітами чи святковими прикрасами.

Як використати консервовані банки.

