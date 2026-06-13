Гороскоп на 14 июня по картам Таро: Овнам неожиданные изменения, а Рыбам положительные эмоции

Главное в этот день – не спешить и прислушиваться к тому, что подсказывает интуиция.

Карты Таро на 12 июня советуют не игнорировать мелочи и внимательнее относиться к своим решениям. Для кого-то этот день станет временем новых возможностей, а кому-то понадобится большее терпение и сдержанность, сообщает "Телеграф".

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Колесо Фортуны

Для Овнов день может принести неожиданные изменения, которые поначалу покажутся неудобными. Многие события будут складываться не совсем по вашему плану. В то же время, случайные совпадения могут открыть перед вами интересные перспективы. Не отказывайтесь от новых предложений только по причине страха неизвестного.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Четверка Пентаклев

12 июня вам захочется держать все под контролем. Чрезмерная осторожность может помешать воспользоваться выгодной возможностью. Также следует внимательнее отнестись к расходам и не совершать импульсивных покупок.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Маг

Вас ждет день, когда многое будет зависеть от вашей инициативы. Ваши слова будут иметь особую силу, поэтому используйте их разумно. Не откладывайте дела, давно требующие внимания. У вас будет достаточно ресурсов, чтобы добиться желаемого.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Верховная Жрица

В этот день не все ответы будут лежать на поверхности. Возможно появление информации, которую раньше вас скрывали. Не стоит делиться своими планами со всеми подряд. Доверяйте своим ощущениям – они не подведут.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Шестерка Жезлов

Вам 12 июня может стать днем маленьких побед. Есть шанс получить поддержку от людей, на которых вы не слишком рассчитывали. В то же время не стоит относиться свысока к окружающим. Успех будет, если вы сохраните здоровый баланс.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Восьмерка Пентаклев

Вам придется сосредоточиться на делах, требующих внимательности и терпения. Настойчивость поможет заложить основу для будущих успехов. Не игнорируйте советы людей, имеющих больше опыта. Даже небольшой прогресс в этот день будет иметь значение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Справедливость

Это воскресенье станет днем честных решений и важных выводов. Вам следует внимательнее относиться к документам, договоренностям и обещаниям. Не пытайтесь угодить всем сразу. Ваша принципиальность поможет избежать неприятностей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Рыцарь Кубков

День может принести неожиданный разговор или любопытное предложение. Не следует идеализировать людей или ситуации. Старайтесь оценивать события не только сердцем, но и здравым смыслом. Это поможет избежать разочарований.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Двойка Жезлов

Перед вами может предстать выбор, который окажет влияние на ближайшее будущее. У вас будет шанс расширить свои возможности или начать что-то новое. Не бойтесь выходить за пределы комфорта. Иногда именно решительность становится ключом к переменам.

Козориг (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Отшельник

Для вас этот день может пройти более спокойно, чем обычно. Полезно будет завершить старые дела или переосмыслить свои приоритеты. Не стоит торопиться с важными решениями. Ответы придут тогда, когда вы перестанете их форсировать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Звезда

Вас ждет день, который подарит больше оптимизма и веры в свои силы. Даже если в последнее время что-то не складывалось, ситуация начнет меняться к лучшему. Не отказывайтесь от грез из-за временных трудностей. Ваше терпение может принести хорошие результаты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Тройка Кубков

12 июня доставит больше положительных эмоций и приятного общения. Это удачный день для семейных дел, дружеских разговоров и небольших праздников. Не стоит погружаться только в рабочие вопросы. Иногда отдых и искренние эмоции приносят не меньшую пользу, чем напряженный труд.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.