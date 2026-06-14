"Дайте билет с этой планеты". Создание, которое ело клубнику на огороде, испугало украинцев (видео)

Ящерица не представляет угрозы

Украинец встретил на собственном огороде странное создание, которое лакомилось его клубникой. Это ящерица, которая не прекратила поедание ягод даже перед камерой.

Видео с ящерицей опубликовали в TikTok. Пресмыкающееся сидело под кустом, тело было скрыто листвой, видна была лишь мордочка, которая ела клубнику. В таком ракурсе не сразу узнаешь в этом создании ящерицу.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

"Мне, пожалуйста, билет с этой планеты", — пишут под видео.

Многие комментаторы не поняли, кто это, но один из них определил, что на видео — ящерица прыткая (лат. Lacerta agilis). В Украине это один из самых распространенных видов ящериц, их часто можно встретить на огородах, в садах, на солнечных лужайках и на обочинах дорог.

Для человека и окружающей среды пресмыкающийся не представляет угрозы. Более того, ящерица прыткая является эффективным естественным регулятором численности насекомых-вредителей. Ящерица неядовита и никогда не нападает первой. Защищаясь может лишь слегка защемить кожу.

Также она не представляет угрозы для урожая. Хотя случаи, где ящерица ест клубнику не редкость, она интересует ее как источник влаги. Значительный вред урожаю ящерица не наносит.

Ящерица прыткая. Фото: Википедия

У ящерицы прыткой удлиненное тело и длинный хвост, который она способна отбрасывать в случае опасности. Окраска бывает коричневой, серой, зеленоватой, а самцы в брачный период становятся ярко-зелеными. Питаются ящерицы жуками, бабочками, гусеницей, пауками, кузнечиками и улитками.

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