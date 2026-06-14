Маленькая птичка заставила развернуться огромный комбайн в поле: видео стало вирусным

Пернатая мать спасала свое потомство

В сети завирусилось щемящее видео, где комбайн чуть не разбил гнездо маленькой птички. Водитель вовремя заметил сигнал и спас яйца с птенцами.

Соответствующее видео было опубликовано в Тик Ток. Ролик уже стал вирусным и набрал сотни тысяч просмотров и лайков.

На видео видно, как маленькая птичка громко кричит и не дает проехать комбайну. Как оказалось, она защищала гнездо с двумя яйцами. Комбайнер не растерялся и осторожно обошел гнездо. Позже он вернулся на место и убедился, что с птичкой все хорошо, и она продолжает высиживать яйца.

Пользователей это видео изрядно растрогало. Многие писали, что у комбайнера большое сердце и он показал сети, как следует ценить и защищать живую природу. Люди писали:

Респект комбайнеру.

Как он ее заметил? Она одного цвета с землей.

Как трогательно, у меня слезы на глазах.

Как же приятно видеть в интернете не только негатив, но и такая прелесть.

Респект, оставил гнездо целым.

И это настоящий фермер. Я видел, как мой брат и папа делали то же самое. Папа даже обозначал гнезда оранжевыми флажками на гравии вокруг магазина, чтобы грузовики и тракторы знали, что их нужно объезжать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно птица стала звездой на пляже в Одессе. Ведь небольшой баклан приземлился среди отдыхающих и приступил к "демонстрации" перед удивленными туристами.