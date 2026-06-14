На рынке в Одессе странный товар. Как выглядит (фото)

Даже для барахолки это необычно

В Одессе на рынке произошла курьезная ситуация. Ведь среди привычных для барахолки товаров заметили нечто интересное.

Об этом свидетельствует фото местных каналов. Заметим, что когда сняли товар, неизвестно.

"Ничего необычного, просто снаряд продают на Староконном рынке", — говорится в сообщении.

Снаряд на одесском рынке

На фото видно, что среди старой электроники стоит огромный снаряд. Кто его продает и какая ценная неизвестно, а также происхождение боеприпаса тоже загадка. Впрочем, как бы смешно это не выглядело, неразорванный снаряд может представлять большую опасность для людей вокруг.

Кроме снаряда, продают и другие старые военные вещи, в частности каски, одежду и ремни. Происхождение этих товаров также не известно.

Для справки

Староконный рынок или Староконный базар — старейший из существующих одесских рынков. Его организовали в 1833 году под названием "Скотский базар" на окраине Одессы. В настоящее время находится в центре района Молдаванка. Сначала здесь продавали скот, потом рынок начал обрастать палатками и магазинчиками.

Староконный рынок

Но до сих пор здесь остались ряды с антикварными старыми вещами. Среди них можно увидеть не только что-то уникальное, но довольно странное, как снаряд.

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