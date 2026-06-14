На ЧМ-2026 прогремел первый громкий судейский скандал (видео)

Зрителям почему-то не показали офсайдные линии

В субботу, 13 июня, сборная Швейцарии упустила победу над командой Катара в матче 1-го тура группы B на чемпионате мира по футболу-2026. По итогам встречи прогремел большой судейский скандал из-за спорного пенальти в ворота катарцев.

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Швейцария и Катар сыграли вничью на ЧМ-2026

Гол швейцарцев вызвал споры в сети

ФИФА не показала офсайдные линии в ключевой момент игры

Встреча, проходившая на стадионе "Залива Сан-Франциско" в США, завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф". Видео предоставлено Megogo.

На гол Бреля Эмболо з "точки" Катар ответил точным ударом — Буалема Хухи. Именно гол Эмболо привел к скандалу. Дело в том, что пенальти, с помощью которого швейцарцы открыли счет, вероятно, нельзя было назначать. Судя по стоп-кадру, игрок сборной Швейцарии был в офсайде и только после того, как он получил мяч, вратарь Катара сбивает его. Все споры решила б графика полуавтоматической системы по определению положения вне игры, однако ее в эфире не показали.

🧐 "To the naked eye as we're looking at that picture it is offside."@aarransummers and @MCATEER4 take a closer look at Qatar's shout for offside before Switzerland's penalty.#FIFAWorldCup | #beINWC26 | #Qatar pic.twitter.com/M5VgLenli1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 13, 2026

Видеообзор матча Швейцария - Катар

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.