Погода готовит "американские горки". С понедельника Украину ждут солнце, дожди и похолодание

Погодные условия в мае обычно неустойчивые

Дожди и грозы, накрывшие Украину в последние дни, прекратятся в ближайшее время. С 24 по 26 мая погодные условия в Украине определят антициклон "Zeno", который прогонит осадки.

Подробно о погоде на ближайшие дни "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань:

С 24 мая солнца станет больше

В период с 24 по 26 мая погодные условия в Украине определит антициклон "Zeno". Из-за повышения атмосферного давления дожди временно прекратятся, а солнечной погоды станет больше, прогнозирует синоптик.

Однако значительного потепления не прогнозируется. По словам Постриганя, северные ветры будут транспортировать свежий воздух, поэтому на жару рассчитывать не стоит.

Когда дожди вернутся в Украину

Сухая погода продлится недолго, и уже в середине следующей недели активизируются северные циклоны. Они могут не только принести кратковременные дожди, но и снизить температуру еще на 3-5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25-27 мая

Как прогнозирует Виталий Постригань, выходные будут без осадков. Однако уже с 25 мая по прогнозу Украинского гидрометцентра, в центральных, южных и восточных областях Украины снова ожидаются дожди. Они могут пройти в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областях.

Во вторник, 26 мая, дожди прогнозируются в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. В среду, 27 мая, ливни накроют всю Украину. Температура воздуха днем установится на уровне от +16 (Сумщина) до +27 градусов (юг).

Сайт meteoprog на понедельник, 25 мая, прогнозирует небольшие дожди только в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Кировоградской областях. Во вторник, 26 числа, по прогнозам этого сайта, осадков не ожидается.

Напомним, ранее кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что уже с 25 мая Украину накроет похолодание. По его прогнозу, потеплеет только 30-31 мая.