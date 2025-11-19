От приемов знати не осталось и следа: как менялся этот роскошный дворец во Львове (фото)

На западе Украины стоит малоизвестный дворец, построенный более полутора века назад, который до сих пор сохраняет свою первоначальную архитектуру

В центре Львова стоит Дворец Семенских-Левицких — величественная аристократическая резиденция XIX века, которая поражает роскошью. Изначально там жили графы и их семьи, но позже здание стало школой-интернатом.

Здание было построено в 1849 году представителями рода Семенских-Левицких и оставалось в их собственности до окончания Второй мировой войны. Подробнее об истории памятника решил рассказать "Телеграф".

Дворец Семенских-Левицких в центре Львова

Дворец несколько раз подвергался перестройкам — в 1877 и 1891–1894 годах, что придало ему современный вид и роскошную отделку в стиле французского барокко.

Проект заказал граф Константин Семенский у известного архитектора Фредерика Баумана. К середине XIX века строительство завершили, и Львов получил еще одну величественную аристократическую резиденцию. Сын графа, Станислав Семенский, советник императорского двора в Вене и кавалер Мальтийского ордена, инициировал перестройку дворца во французском барокко. В конце XIX века реконструкцией занимались архитекторы Иван Левинский и Ян Кудельский, что окончательно сформировало современный облик здания.

Дворец, возведенный по проекту Фредерика Баумана

К концу Второй мировой войны дворец находился в собственности рода Семенских-Левицких. Сейчас их потомки живут в Канаде и не хотят заниматься зданием.

Роскошный вход в исторический дворец

В 1930-х годах во дворце разместили филиал украинской академической гимназии. После войны здесь действовала средняя школа №36, а позже — специализированная школа-интернат №102 для детей с умственными недостатками, которая функционирует в здании и сегодня.

