Эра обычных кондиционеров проходит, и вот что пришло им на смену

Помогут растения и декор

С приближением летнего зноя кондиционер становится главным спасителем в каждом доме. Однако его классический внешний вид – большие пластиковые блоки на стенах или балконах – часто портит интерьер и экстерьер дома.

"Телеграф", ссылаясь на данные okdiario, расскажет, как его скрыть. В 2026 году дизайнеры интерьеров и эксперты по декору объявили новый тренд: кондиционер должен быть эффективным, но совершенно незаметным.

В материале говорится, что прятать климатическую технику с помощью стильных декоративных решений стало настоящим хитом этого сезона. Кроме эстетического аспекта, этот вопрос становится все более актуальным из-за строгих правил архитектурного контроля во многих городах (например, в Испании за неправильно установленный кондиционер на фасаде можно получить штраф до 3 000 евро).

Кондиционер на фасаде

Эксперты выделяют несколько лучших и простых идей, как замаскировать кондиционер в 2026 году, не повредив его работе:

Деревянная решетка и жалюзионные короба. Это один из самых популярных способов. Вокруг наружного или внутреннего блока создается элегантная деревянная конструкция. Главное – оставить достаточно пространства между ламелями для свободной циркуляции и притока воздуха. Это придает интерьеру или террасе естественный и уютный вид.

Декоративные защитные чехлы. Современный рынок предлагает специальные функциональные чехлы, которые, например, имитируют зеленые листья плюща или другие растительные мотивы. Они разработаны так, чтобы пропускать воздух, защищать устройство от непогоды и одновременно полностью сливаться с окружающими.

"Живая" ширма из растений. Размещение горшков с высокими растениями, вьющихся цветов или кустарников вокруг блока кондиционера создает природный эко-экран. Важно лишь регулярно подрезать ветки, чтобы листья не забивали вентиляционные решетки техники.

Функциональные деревянные полки и тумбы. Кондиционер можно превратить в полезный элемент мебели. Верхнюю панель маскировочного короба делают сплошной, что позволяет использовать ее в качестве журнального столика, подставки для декора или дополнительной полки на балконе.

Полноразмерные стеновые панели (палисады). Для максимальной интеграции дизайнеры предлагают зашивать деревом или композитом всю стену, где расположен кондиционер, делая для самого устройства сокровенную дверцу. Это обеспечивает легкий доступ к техническому обслуживанию и создает монолитный современный дизайн.

Как скрыть кондиционер Фото ИИ.

Главное правило 2026 года при воплощении этих идей – точный расчет. Любая декоративная конструкция должна иметь правильные отверстия для входа и выхода воздуха, иначе устройство будет перегреваться, что приведет к его поломке или снижению эффективности.

