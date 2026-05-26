Эра обычных кондиционеров проходит, и вот что пришло им на смену
Помогут растения и декор
С приближением летнего зноя кондиционер становится главным спасителем в каждом доме. Однако его классический внешний вид – большие пластиковые блоки на стенах или балконах – часто портит интерьер и экстерьер дома.
"Телеграф", ссылаясь на данные okdiario, расскажет, как его скрыть. В 2026 году дизайнеры интерьеров и эксперты по декору объявили новый тренд: кондиционер должен быть эффективным, но совершенно незаметным.
В материале говорится, что прятать климатическую технику с помощью стильных декоративных решений стало настоящим хитом этого сезона. Кроме эстетического аспекта, этот вопрос становится все более актуальным из-за строгих правил архитектурного контроля во многих городах (например, в Испании за неправильно установленный кондиционер на фасаде можно получить штраф до 3 000 евро).
Эксперты выделяют несколько лучших и простых идей, как замаскировать кондиционер в 2026 году, не повредив его работе:
- Деревянная решетка и жалюзионные короба. Это один из самых популярных способов. Вокруг наружного или внутреннего блока создается элегантная деревянная конструкция. Главное – оставить достаточно пространства между ламелями для свободной циркуляции и притока воздуха. Это придает интерьеру или террасе естественный и уютный вид.
- Декоративные защитные чехлы. Современный рынок предлагает специальные функциональные чехлы, которые, например, имитируют зеленые листья плюща или другие растительные мотивы. Они разработаны так, чтобы пропускать воздух, защищать устройство от непогоды и одновременно полностью сливаться с окружающими.
- "Живая" ширма из растений. Размещение горшков с высокими растениями, вьющихся цветов или кустарников вокруг блока кондиционера создает природный эко-экран. Важно лишь регулярно подрезать ветки, чтобы листья не забивали вентиляционные решетки техники.
- Функциональные деревянные полки и тумбы. Кондиционер можно превратить в полезный элемент мебели. Верхнюю панель маскировочного короба делают сплошной, что позволяет использовать ее в качестве журнального столика, подставки для декора или дополнительной полки на балконе.
- Полноразмерные стеновые панели (палисады). Для максимальной интеграции дизайнеры предлагают зашивать деревом или композитом всю стену, где расположен кондиционер, делая для самого устройства сокровенную дверцу. Это обеспечивает легкий доступ к техническому обслуживанию и создает монолитный современный дизайн.
Главное правило 2026 года при воплощении этих идей – точный расчет. Любая декоративная конструкция должна иметь правильные отверстия для входа и выхода воздуха, иначе устройство будет перегреваться, что приведет к его поломке или снижению эффективности.
