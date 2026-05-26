Неприятный запах в квартире исчезнет быстрее: чем пользуются в Азии

Бытовые лайфхаки помогают освежить воздух и снизить влажность

Для освежения особо зловонных мест в доме, в Азии используют свои лайфхаки. И хотя проветривание, уборка и поддержание правильного уровня влажности остаются главными способами поддержания приятного аромата, некоторые бытовые вещи могут помочь улучшить запах дома за считанные минуты.

Активированный уголь для поглощения запахов

The Epoch Times рекомендует использовать воздухопроницаемые пакеты с активированным углем. Их советуют развешивать в комнатах и шкафах или размещать в мусорных баках. Материал работает благодаря физической адсорбции, поглощая запахи. В то же время его эффективность ограничена: со временем микропоры угля насыщаются, и они перестают выполнять свою функцию.

Также отмечается, что при влажности более 85% активированный уголь почти не работает, поэтому сначала советуют снизить влажность с помощью осушителя воздуха. Корейский блогер Сиатакун отмечает, что сработать может и обычный уголь, который поставили в комнате в миске.

Что помогает убрать запахи/ Инфографика "Телеграф", ИИ

Кофейная гуща против запахов и влаги

Убрать влагу из воздуха и одновременно добавить аромата можно и с помощью кофейной гущи. Она работает лучше всего в небольших помещениях – просто насыпьте в емкость и поставьте на неприметном месте.

Ароматизаторы из бытовых средств

Добавить комнате свежести можно с помощью бельевого кондиционера. Однако с ним нужно не только стирать шторы или покрывала. Пропитайте им ткань и подвесьте за шторами. Даже после высыхания ткань будет выделять аромат.

Природные ароматы также пригодятся, особенно, если их использовать с содой, известной поглощением неприятного запаха и лишней влаги. Нужно положить пищевую соду в фильтр-пакет для кофе или чая, капнуть несколько капель эфирного масла, завязать пакет и разместить его в шкафу или ящике. Такое средство одновременно поглощает запахи и придает легкий аромат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чистота ливней — один из залогов хорошего запаха в ванной комнате. И хотя есть способы борьбы с запахом сырости, сухость должна стоять на первом месте.